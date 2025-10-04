Малена Замфирова бе избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Малена Замфирова спечели голямата награда в 10-ото издание "Пьотър Нуровски“ на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) за най-добрия млад спортист.
Това стана след гласуване на представителите на всички Национални олимпийски комитети на Стария континент в Малта.
Първото място на 16-годишната Малена ѝ носи и чек от 15 000 евро – най-голямата парична награда, която тя ще инвестира в своята подготовка.
Малена Замфирова направи истинска сензация в сноуборда, след като само на 15 години спечели второ място на Световна купа в Криница, Полша (март 2025), отстранявайки по пътя си именити шампионки.
Малена спечели и златен медал на Световно първенство за юноши и девойки в Закопане, Полша (март 2025 г.) заедно с брат си Тервел, а двамата бяха обявени за една от сензациите в световния сноуборд.
Наградата на ЕОК "Пьотр Нуровски“ за най-добър млад спортист е в памет на Пьотър Нуровски, президентът на Полския олимпийски комитет, който загина при самолетна катастрофа в Смоленск, Русия, отнела живота и на президента на Полша.
Нуровски беше и член на Изпълнителния комитет на Европейските олимпийски комитети (EOК), припомня БНР.
