Маратон блокира движението в центъра на София

Над 8000 бегачи от 66 страни ще се включат в традиционния "Маратон София 2025", който се провежда днес и утре. Това епричината за въвеждането на временна организация на движението в столицата, съобщиха от Столична община.
Временно се забранява престоят и паркирането на автомобили от 20 часа на 7 октомври до приключване на събитието на 12 октомври по ул. "Княз Александър I" между бул. "Цар Освободител" и ул. "Съборна".
От 8 часа на 10 октомври до 12 октомври на паркинга на пл. "Княз Александър I".
От 3 часа на 11 и 12 октомври по бул. "Княз Мария Луиза" и бул. "Тодор Александров" в съответните участъци.
Забранява се влизането на автомобили на определени участъци в центъра на София, като ограниченията важат от 10 до 12 октомври. Сред тях са отсечки по бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", пл. "Независимост", бул. "Княз Мария Луиза", бул. "Сливница", ул. "Оборище" и множество други ключови улици и булеварди в града.
Променени са и маршрутите на градския транспорт по време на маратона. Автобуси, тролейбуси и трамваи ще преминават през обходни маршрути и временни спирки, включително транспортния подлез на пл. "Лъвов мост". Някои линии ще бъдат скъсени или разделени на два маршрута за времето на маратона.
Промените в движението и маршрутите на градския транспорт ще важат от 4:30 часа на 11 октомври до приключване на маратона на 12 октомври.
Организаторите и Столична община призовават шофьорите да се съобразяват с временно въведената организация на движението и да използват алтернативни маршрути.
Цялата организация на движението, както и промените в градския транспорт може да намерите на страницата на Центъра за градска мобилност.
Тоя маратон що не го правят на Витоша? Що трябва да се спира движението?