Марио и Иван от "Българска история", които правят историята достъпна

За историята на Марио Мишев и Иван Кънчев от сдружение "Българска история" е разказвано много. От двама ученици с любов към историята и една Facebook страница те се превръщат в собственици на едно от най-разпознаваемите исторически издателства в България и създатели на много успешен YouTube канал със стотици образователни исторически видеа.

Вече 13 години Марио и Иван не спират да търсят нови начини да правят историята все по-достъпна за хората. С последната си инициатива по повод Деня на народните будители екипът на "Българска история" позволи на всеки желаещ да се превърне в съвременен будител, "възраждайки една забравена традиция".

"Стани будител"

"Инициативата "Стани будител" по същество дава възможност всеки един човек, без да влага излишно усилие, да дари комплект от книги, които ние определихме, на избрано от него училище, читалище или библиотека. Книгите силно се асоциират с будителството и всички те са исторически свързани с тази идея", разказва пред Mediapool съоснователят на "Българска история" Марио Мишев.

Книгите в комплекта са четири – "Първа българска граматика", "История славянобългарска", "Рибен буквар" и "Съдбата на българската старописна книга".

По време на кампанията желаещите да купят комплекта изпращат имейл до издателството, в който посочват избраното от тях училище, читалище или библиотека. След като платят книгите по банков път, издателството се ангажира със задачата да ги изпрати във въпросната образователна институция.

"През годините сме се срещали с хора, които искат да даряват книги, както и с читалища, които имат недостиг на заглавия заради ограничените средства за нови книги. В България литературният пазар предлага много качествени заглавия всяка година, но читалищата трудно се снабдяват с тях. Нашата мисия винаги е била да бъдем посредници между науката и обществото, затова сега решихме да бъдем посредници между хората и културните институции. За нас винаги е било важно да свързваме хората с културата", разказва Марио.

"Българска история" организира инициативата за първи път и тя се оказва сериозно логистично предизвикателство. Първоначално не са били сигурни дали кампанията ще има успех и са очаквали около 20–30 души да се включат в нея. В крайна сметка участниците са повече от 200, а с издателството се свързват не само желаещи да дарят, но и над 30 читалища, които искат да получат комплекта от книги. Благодарение на дарителите, всички те се сдобиват с четирите произведения.

"За нас най-приятният момент от кампанията беше, когато желаещите да дарят не го правеха само в техните училища и градове, а на местата, където имаше истинска нужда от това."

Вдъхновението за инициативата идва от възрожденския принцип, че образованието не е прерогатив само на държавата – за него трябва да се грижи цялото общество.

"Въпреки че днес имаме национална държава, плащаме данъци и следва тя да има отношение към образованието, вярваме, че обществото също трябва да има отношение към просветата и да бъде готово да отдели време и средства за културни дейности", отбелязва Марио.

Те смятат да продължат с подобни инициативи, защото намират книгите, които издават, за ценни и важни.

"Убедени сме, че книгите, които издаваме, имат важен културен отпечатък. Ние издаваме редица класически български произведения и се опитваме естетически те да отговарят на голямата им историческа стойност. За нас е важно ценните книги да изглеждат монументално – да стоят гордо на мястото си", пояснява Марио.

Неслучайно за Деня на народните будители "Българска история" издава сборника на братя Миладинови от 1861 г. – "Български народни песни". Книгата е над 800 страници и събира 665 произведения и повече от 23 000 стиха. Екипът на издателството работи по книгата цяла година, за да се появи на съвременен правопис и с около 2000 пояснителни бележки.

От Facebook страница до успешно издателство

Преди 13 години Марио и Иван не са предполагали, че от Facebook страницата, която създават с няколко приятели в 12. клас, ще се роди сдружение с мисия и успешно издателство, както се и случва.

"Със сигурност нищо не сме си мислили тогава и колкото и да е изкушаващо в момента да кажа колко мъдри сме били като 18–19-годишни, истината е, че сме търсили нещо, което да донесе смисъл и стойност за нас. В този момент открихме богатството на българската история, благодарение на нашия учител, за когото многократно сме разказвали", казва Марио.

Те никога не са имали дългосрочен план, а идеите идват една след друга. Двамата са решили, че ще правят всичко това, докато от него има смисъл. Месеци след създаването на страницата те започнат да обикалят сред училищата в страната, за да насърчават учениците да се посвещават на историята.

През годините двамата посещават стотици училища, но с развитието на издателството и YouTube канала имат възможност за подобни срещи все по-рядко. Инициативата остава емблематична за сдружение "Българска история" и продължава и до днес.

"Виждаме, че има смисъл от това. Може би 40 минути не са достатъчни да запалиш едно дете по българската история, но вероятно може да запалиш любопитството му и то да потърси повече информация", казва Марио Мишев.

През 2015 г. двамата предприемат следващата стъпка - основават издателство.

"Ако трябва да обобщим дейността ни, тя има три основни клона – издателски, продуцентски и доброволчески. А последните два съществуват заради първия. Отскоро и продуцентската ни дейност се издържа самостоятелно, но всичко се случи благодарение на издателската част от работата ни. Създаването на издателството беше важно решение. Искахме да се развием в една посока и избрахме да създадем нишово издателство за българска история и да станем добри в това", разказва Марио.

Десет години по-късно издателството вече има 150 заглавия в каталога си. Първоначално издават позабравени книги, свързани с миналото на България, както и забранявани по време на комунистическия режим заглавия от периода на Третото българско царство. През последните няколко години все по-често работят с водещите съвременни български историци и издават редица разнообразни заглавия, посветени на българската история през вековете.



Издателство "Българска история" вече има близо 150 заглавия в каталога си, Сн. Личен архив

Сред първите издадени книги са "Помни войната" на полковник Борис Дрангов и "Живописни бележки" на ген. Владимир Вазов. Повечето произведения излизат в тираж от 1500–2000 броя. Най-продаваните книги са юбилейното издание на "Рибен буквар" и "Първите дами на Средновековна България" на проф. Пламен Павлов с тиражи близо до 15 000 броя.

"Българска история" печели и няколко престижни награди за издателската си дейност и културния си принос.

Освен богат набор от исторически творби, издателството предлага детски книжки, тетрадки, календари, както и осем настолни игри, също посветени на България и нейното минало. Първата игра – "Цар на историята" – е разработена от ученици през 2017 г. Те представят идеята на Марио и Иван и скоро играта се превръща в реалност. Постепенно се появяват още седем игри. За всяка от издателството работи с професионални дизайнери и хора с голям опит в сферата на игрите.

А от следващата година стартира и издателство "Световна история", като вече се работи по превода на важни западни исторически заглавия.

От книгата до екрана

Паралелно с началото на обиколките в училищата през 2012 г. Марио и Иван започват да публикуват и първите видеа в YouTube канала на "Българска история", с които сдружението е познато и до днес.

За създаването им помага първият братовчед на Иван – Мартин Стаматов.

"Ако него го нямаше, едва ли щеше каналът да се развие в такава посока. В първите години от работата ни създаването на подобно видео съдържание би ни коствало много средства и ресурси, които тогава нямахме. Но талантът на Мартин ни помогна да бъдем повече от платформа", разказва Марио.

Големият пробив на канала идва през 2015 г. с публикуването на филма "Швейцарец с българско сърце", разказващ за швейцарския спортен педагог Луи Айер – един от основоположниците на българския спорт след Освобождението.

Днес "Българска история" има направени стотици видеа, а освен това вече регулярно излиза и подкаст, където част от най-добрите български историци се опитват да разказват сложни теми на достъпен за аудиторията език.



Иван Кънчев (вляво) и Марио Мишев (вдясно) вече са и водещи на подкаста на "Българска история", Сн. Личен архив

"Подкастът е най-новата и важна инициатива, с която сме се ангажирали постоянно. Публикуваме по три–четири епизода месечно. Това е една от най-сериозните стъпки, които сме предприели, за да разказваме историята по достъпен начин. Много трудна задача е да накараме историците да говорят по разбираем и увлекателен начин. Нашите историци са на много високо ниво, но често липсва западното разбиране за представянето на историята като увлекателен разказ за аудиторията. Страхотно е, когато успяваме чрез разговор с историк в рамките на два часа да обсъдим най-важното от някоя сложна тема", казва Марио.

От няколко месеца за хората, които подкрепят и финансово YouTube канала, има специални лекционни курсове, водени от различни историци. Засега са публикувани три курса – за делото на цар Симеон Велики с проф. Пламен Павлов, за България във Втората световна война с проф. Евгения Калинова и за Българското възраждане с проф. Пламен Митев. Всеки курс е с обща продължителност около пет часа, а темите са представени на достъпен за зрителите език.

Разбира се, "Българска история" продължава да публикува и своите анимирани видеа, посветени на различни периоди от българското минало.

Проба – грешка

През годините Марио и Иван неведнъж показват, че не се страхуват да експериментират, за да намерят най-добрата формула за успеха. Преди да започнат да издават книги, те издават списание. След няколко броя, посветени на основни дати от историята на България или на национални герои като Васил Левски, момчетата решават, че списанието не е най-доброто решение.

Друг пример е подкастът. Въпреки че сега е изключително успешен проект, първоначално не се случва точно така. Преди няколко години те стратриат подкаст, но след дестина епизода осъзнават, че не е най-подходящият момент за този формат и спират.

За известен период от време издателството поддържа и малка книжарница в центъра на София. Тъй като искат всеки читател свободно да разговаря за книгите и историята с продавача, решават хората от екипа да работят там на ротационен принцип. Това обаче им създава трудности в организацията на работата им.



По време на пандемията издателството имаше и книжарница в центъра на София, Сн. Личен архив

"Много е лесно и достъпно да бъдем намерени като издателство. Книгите ни се предлагат във всички големи книжарници. Напълно естествено решихме да се фокусираме върху други аспекти от работата ни и така затворихме книжарницата", обяснява Марио.

Друг подобен проект е картата "Знание +". В основата си тя представлява Multisport карта, но за култура. Работодателите могат да закупят за своите служители картата, която им осигурява достъп до различни културни събития на намалени цени. Въпреки първоначалния интерес към кампанията и услугата, в крайна сметка "Българска история" продава този бизнес.

"Може би не бяхме правилният екип, който да реализира тази идея. Дадохме всичко от себе си, но въпреки вълнението се оказа, че това не е най-добрият бизнес модел. Все още смятам, че идеята е наистина добра и вероятно екип с повече опит ще се справи по-добре, но за нас това беше много ценно преживяване и ни даде различни възможности", отбелзва Марио.

Социалните каузи

"Българска история" доби голяма популярност и с нестандартната си кампания срещу хазарта. През март сдружението започна със собствени средства да купува рекламни площи върху билбордове, за да освободи пространството от реклама на хазартни игри.

Първоначално рекламните агенции им отказваха продажба на билборд пространство за послание срещу хазартната реклама. Това доведе до публикация и кампания в социалните мрежи, от която последва бурна обществена реакция и "Българска история" успя да осъществи целта си.

"Не сме вярвали, че инициативата ни ще предизвика такава широка реакция. По-скоро дори ни изненада до такава степен, че следващите две седмици цялата ни работа беше обвързана с антихазартната кампания, а не с регулярната ни дейност. След силната реакция решихме да разширим обхвата на кампанията в цялата страна", разказва Марио.

Така билбордове се поставят в редица градове, по магистрали и извънградски пътища. Скоро след това обаче всичко продължава по старому.

"Големият проблем произхожда от това, че не се спазва законът за рекламата на хазарта. Има разписани едни разпоредби, които почти никой не спазва. Нашата кампания се оказа глас в пустиня", казва съоснователят на "Българска история".

Въпреки разочарованието, Марио и Иван не възнамеряват да се отказват от важните за тях каузи. Най-ценната остава тази – историята да бъде достъпна и увлекателна за всички.