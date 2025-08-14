Мария Филипова: Дали ще ставам премиер, ще отговоря на президента

"Дали ще ставам премиер - на този въпрос мога да отговоря единствено на президента, ако ми бъде предложено" - така Мария Филипова, която беше номинирана за заместник-омбудсман, отговори на този въпрос по време на публичното изслушване на трите кандидатки днес.

Кандидатурата на Мария Филипова, която в момента е председател на Комисията за защита на потребителите, беше издигната от Българска национална асоциация "Активни потребители".

Другите две претендентки за поста са Марина Кисьова де Хеус, предложение на фондация "Екатерина Каравелова" и на Деница Димитрова, предложение на Национална мрежа за децата.

Деница Димитрова отговори, че няма да приеме да стане министър-председател, ако ѝ предложат, докато Марина Кисьова де Хеус каза, че ще приеме, но само, ако е военно положение, защото правата на хората са на първо място.

След промените в Конституцията заместник-омбудсмана е в т.нар. "домова книга", от която президентът може да номинира служебен премиер.

Представянето им започна в 10 часа и беше излъчено в реално време в YouTube и на сайта на институцията на омбудсмана.

Мария Филипова има идея за откриване на приемни на институцията и в областните градове. Тя предлага и създаване на национална телефонна линия, а също и разработване на мобилно приложение, за да могат гражданите по-лесно да подават жалби. Ангажира се с провеждане на информационна кампания, така че гражданите да са наясно с правата си.

Марина Кисьова де Хеус смята, че позицията на заместник-омбудсман трябва да е партийно неутрална. Казва, че първата ѝ стъпка като заместник-омбудсман ще бъде модернизация на каналите за комуникация с гражданите и неправителствения сектор. Кисьова де Хеус смята, че присъствието на институцията в социалните мрежи трябва да бъде активно и съвременно, за да се повиши правната култура и достъпът до информация. Наред с това, ще инициирам регулярни тематични срещи, както и създаването на форум "Годишна среща на Омбудсмана с гражданския сектор", казва още кандидатката.

Третият кандидат за заместник-омбудсман е Деница Димитрова. Като човек с увреждания тя носи не само професионална, но и дълбоко лична перспектива за бариерите, с които се сблъскват хората в неравностойно положение - от липса на достъпна среда и образование, до отказ от право на труд, посочват от Национална мрежа за децата. В мотивационното си писмо тя изразява ангажираността си към множество каузи - от реформата в медицинската експертиза и достъпа до качествени помощни средства, до справедливото участие на хората с увреждания на пазара на труда. Особен акцент в кандидатурата ѝ е поставен върху правата на децата, включително достъпа до приобщаващо образование, социални услуги и здравеопазване.

В края на юли. Народното събрание прие процедурни правила за номиниране и избор на заместник-омбудсман, според които общественият защитник Велислава Делчева трябва да внесе кандидатурата на своя заместник в парламента.

През септември омбудсманът ще представи одобрения кандидат в ресорната Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, след което той трябва да бъде гласуван и в пленарната зала.