Мария Филипова: От политика не разбирам

"Аз се извинявам, че не разбирам от политика. Не разбрах част от вашите изказвания и твърдения за малцинство, мнозинство и т.н. Това са си ваши парламентарни термини, с които работите. Аз съм дългогодишен държавен служител, не съм работила в Народното събрание и не съм била народен представител. От политика не разбирам".

Това каза настоящият председател на Комисията за защита на потребителите и кандидат за зам.-омбудсман Мария Филипова по време на изслушването си пред парламентарната комисия по взаимодействието с гражданското общество. Думите ѝ бяха в отговор на изказване на Манол Пейков от ПП-ДБ:

"Всеки човек с глава на раменете се опитва да свърже точките. В момента правителството, което управлява, е правителство на малцинството. И това, което го държи, е господин Пеевски. Така че когато събере човек 2 и 2 не е трудно да си направи сметката, че в момента се търси фигура, която да е подходящ служебен премиер за определни кръгове. Това е, което ни тревожи, не казвам че е факт".

Той попита Филипова и дали смята, че е квалифицирана да стане служебен премиер, защото зам.-омбудсманът е в т.нар "домова книга" - списък с длъжностни лица, измежду които президентът трябва да избира служебен премиер.

Тя обаче определи въпроса като "изключително некоретнен", защото тя не знаела как да се оцени сама.

"Човек трябва да може да си прави самооценка, особено когато кандидатства за толкова сериозни позиции", каза Пейков.

По време на изслушването, което продължи по-малко от час, Филипова получи въпроси от няколко народни представители от опозицията за това дали би приела да поеме поста служебен прмеиер, ако се стигне до това.

Филипова обяви, че вече е отговорила на този въпрос по време на изслушването си при омбудсмана: "Не очаквах в Народното събрание, точно от народни представители, да ми се задава въпрос "евентуално, хипотетично". Тук сте народни представители, които подкрепят, променят, правят политики заедно с настоящото правителство и, ако виждате индикации за предсрочни избори, то вие сте хората, които трябва да адресирате към обществото тези послания. Към момента не сте ги адресирали."

Тя разви тезата, че задавайки само въпросът за служебния премиер, депутатите нямало как да чуят реално с какво тя или който и да е друг кандидат казва, че може да допринесе за институцията на омбудсмана.

Въпросите

"От моя гледна точка, пък и от гледната точка на някои колеги, позицията зам.-омбудсман трудно може да се тълкува като кариерно израстване – позицията ви в КЗП е доста по-висока с по-големи отговорности. В този смисъл чисто логически единственото, което би могло да мотивира човек да се премести на позиция, която не представлява кариерно израстване и е по-ниска кариерна позиция, е фактът, че зам.-омбудсманът е потенциален бъдещ премиер", каза Манол Пейков от ПП-ДБ по време на изслушването. И той я попита дали има амбиции евентуално да поеме този пост, но подчерта, че това е едната страна на въпроса:

"Другата страна на въпроса е дали някой не ви е побутнал към тази позиция, дали не ви е "командировал" на тази позиция. И ако не е – какво ви мотивира да направите този кариерен ход?".

Петър Кьосев от ПП-ДБ пък обяви, че е искал да попита същото и подчерта, че в КЗП Филипова има много повече правомощия, отколкото ще има като зам.-омбудсман. "Каква е причината вие да желаете да изоставите пост, чрез който много по-добре и ефективно можете да реализирате всички цели, които последните месеци публично сте декларирала?", попита той.

Филипова отговори, че дали е понижение това от председател на КЗП да стане зам.-омбудсман е въпрос на субективна оценка. "Не споделям мнението ви, че това е понижение", каза тя и добави, че в миналото е била и председател и заместник и знае какво е да нямаш заместници, които да ти оказват подкрепа, както и колко си нужен като зам.-председател.

Димо Дренчев от "Възраждане" каза, че според него Филипова не трябва да става нито зам.-омбудсман, нито бъдещ служебен премиер. "Пропускате вашата работа като председател на Държавната комисия по хазарта, а точно там за мен има много сериозни въпроси, доколкото има едни СМС-и между финансовия министър по онова време и един подсъдим хазартен бос. Владислав Горанов не е отрекъл дали тези СМС-и са истина, в които се говори за 10 хил. лева на ден, които ви се плащат с цел да правите чадър. За мен докато не изчистите този казус, вие не сте подходяща".

По тази тема Филипова посочи, че се водят съдебни производства и не искала да оказва влияне на съда. "Само ще ви кажа едно – както вие и обществеността чакате тези отговори, така и пострадалите от тези деяния също чакаме отговорите. Но тези отговори ще ги чуете само от съда".

Стела Бобчева от "Величие" също я попита дали би приела да е служебен премиер.

Въпросите за това дали би станала служебен премиер накараха Анна Александрова от ГЕРБ да повиши тон към депутатите от ПП-ДБ и да ги обвини, че имали раздвоение на личността. "Че тази „домова книга" нали заедно я приехме? Ние я гласувахме с вас, ние ви подкрепихме за тази глупост", каза тя.

Росица Кирова от ГЕРБ пък обяви, че със зададените въпроси се омаловажавали позициите на омбудсмана и заместника му.

И пак без ясен отговор

След самото заседание журналисти също няколко пъти попитаха Филипова дали би станала служебен министър-председател, ако ѝ бъде предложено и се стигне до това. Тя обаче отклони въпросите

"На този въпрос съм отговорила и вътре в залата", каза тя, а репортерка я репликира, че изказването ѝ е било уклончиво и не е дала конкретен отговор на този въпрос.

Репортерката реши отново да попита: "Аз не разбрах, бихте ли повторила – готова ли сте за премиерския пост, ако стигнете до там?".

Отговорът на Филипова беше: "В момента съм кандидат за позицията зам.-омбудсман“. След настояване, че трябва да може да отговори на този въпрос, тя каза, че в момента била само кандидат.