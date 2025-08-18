Мария Филипова с най-много точки за зам.-омбудсман. Кандидатурата й вече е в НС

Омбудсманът Велислава Делчева предложи на парламента сегашната шефка на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова за неин заместник. Филипова очаквано бе класирана на първо място с 15 точки от петчленна комисия по оценяването, която изслуша на 14 август тримата кандидати за зам.-омбудсман, предложени от неправителствени организации.

На второ място е класирана Марина Кисьова де Хесус с 13 точки, а Деница Димитрова получава 12 точки, съобщи БТА.

След промените в Конституцията заместник-омбудсманът е в т.нар. "домова книга", от която президентът може да номинира служебен премиер.

Чрез институцията на омбудсмана ще отстраним всички неточности, които към момента нарушават правата на хората, заяви Филипова при изслушването си пред Комисията по оценяване на кандидатите.

Тя е номинирана от Асоциация "Активни потребители".

Филипова е настоящ председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Тя мотивира решението да приеме номинацията с натрупания опит в различни институции. В миналото Филипова беше председател на закритата впоследствие Държавна комисия по хазарта. По тази линия се оказа ключов свидетел срещу Васил Божков по наказателното дело срещу него. След ДКХ Филипова влезе в Комисията за финансов надзор, а по-късно оглави и Комисията за защита на потребителите, където реализира най-много публични изяви. "Институциите трябва да са близо до хората, те трябва да бъдат чути, разбрани", изтъкна претендентът за заместник обществен защитник.

За създаване на национална телефонна линия към изпълнителната власт, на която при нарушение на правата им, гражданите да могат да се обаждат, се обяви още Филипова.

Oще през пролетта активно се говореше, че Филипова ще участва в надпреварата за омбудсман, но в крайна сметка тя не взе участие. Шефката на КЗП нашумя в публичното пространство след като с прессъобщение се оплака, че търговски вериги за храни не ѝ предоставят информация и това се случвало дори след "призив" на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Тя беше и първата инстутиця, която се сезира по сигнала на Делян Пеевски срещу "Лукойл".

Самият Пеевски многократно настоява от правителството на Росен Желязков за повече правомощия и повече служители за Комисията на Филипова и за Комисията за защита на конкуренцията. В крайна сметка регулаторът ги получи с промени в Закона за въвеждане на еврото, заедно с Комисията за защита на конкуренцията.