Мария Филипова влезе в списъка с възможните служебни премиери

Управляващата коалиция с подкрепата на Делян Пеевски избра Мария Филипова в сряда за заместник-омбудсман, което автоматично я превърна в потенциален служебен премиер.
Решението беше взето със 128 гласа "за", 56 "против" и 6 "въздържал се".
Преди седмица тя попитана от журналисти дали е кандидатът на Делян Пеевски за служебен премиер. "Не разбирам от политика", отговори Филипова, но обясни, че е готова "да си изпълнява задълженията"
Филипова е юрист по образование, а през последното десетилетие се доказа като дялан камък, който е използван за попълване на всякакви ключови позиции в регулаторите.
Тя първо беше експерт в Министерството на правосъдието (МП), след това оглави Държавната комисия по хазарта по времето на премиерстването на Бойко Борисов, после стана заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН).
Точно преди да стане заместник-омбудсман, тя беше председателка на Комисията за защита на потребителите.
Филипова е защитен свидетел по делата срещу бизнесмена Васил Божков, като обвинява бизнесмена за опит за изнасилване. Тя беше споменавана от него във връзка с твърденията му за платени подкупи от над 60 милиона лева на Бойко Борисов и Владислав Горанов.
Васил Божков обяснява, че бившата шефка на ДКХ му е поискала 10 000 лв. на ден, заплашвайки, че ще го съсипе. Версията на Филипова е, че Божков ѝ е предложил 10 000 лв. на ден, за да прави това, което той иска в хазартния бранш. Съдейки по експертизите, показващи спестени близо 700 милиона лева от хазартни такси, бизнесът на Божков е просперирал през този период.
По-късно САЩ санкционираха Владислав Горанов по глобалния закон „Магнистки“ заради участие в "корупционна схема“, коятп облагодетелства кръгове в хазартния бизнес.
Петър Кьосев от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) заяви, че единствената легитимна причина за подкрепа на Мария Филипова в институцията на омбудсмана е да спре "терорът над бизнеса", какъвто е упражняван, докато тя е ръководила КЗП.
Васил Пандов от ПП-ДБ добави, че Филипова изобщо не отговаря на условията за заместник-омбудмсна, защото няма "доказан стаж в сферата на защитата на правата на гражданите".
Христо Расташки от МЕЧ нарече кандидата за зам.-омбудсман "калинка". По думите му Делян Пеевски опитва да я прати в институцията, за да си осигури потенциален служебен премиер.
По време на дебатите единствено Андрей Чорбанов от "Има такъв народ" взе думата от страната на управляващата коалиция. Той не говори по темата, а пита с чии гласове са приети промените в конституцията от 2023 г., с които бе изменен начинът за формиране на служебен кабинет.
