Mарк Рюте е избран за генерален секретар на НАТО

Нидерландският премиер Марк Рюте ще бъде назначен за следващи генерален секретар на НАТО, съобщи пресслужбата на Алианса в сряда.

Рюте ще поеме поста от 1 октомври от досегашния дългогодишен ръководител на пакта Йенс Столтенберг.

Рюте остана единственият претендент за поста на генерален секретар, след като преди седмица румънският президент Клаус Йоханис оттегли своята кандидатура.

Няколко дни преди това Унгария се отказа от съпротивата си Марк Рюте да бъде назначен за следващ генерален секретар на Алианса, след като нидерландският премиер в оставка и неговият унгарски колега Виктор Орбан се срещнаха в кулоарите по време на среща на лидерите на ЕС в Брюксел.

Унгарският премиер оттегли ветото, след като е получил гаранции, че страната му няма да предоставя финансови средства или военна сила на Украйна.

Столтенберг поздрави Рюте с пост в "X" (доскоро Twitter) и го нарече "истински трансатлантически и силен лидер", търсещ постигането на единодушие.

I warmly welcome #NATO Allies' choice of @MinPres Mark Rutte as my successor. Mark is a true transatlanticist, a strong leader and a consensus-builder. I wish him every success as we continue to strengthen NATO.

I know I am leaving NATO in good hands.https://t.co/D0ass7fKiL