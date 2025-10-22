Марк Рюте: Тръмп може да постигне мир в Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е уверен, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да постигне мир в Украйна.
"Имам пълно доверие в президента Тръмп. Той е единственият, който може да постигне това. Той има опит от първия си мандат и ясна визия за това как тази война да свърши. Той иска това - да сложи край на кръвопролитията. И знае колко е важно и за него, и за всички нас. Така че неговото лидерство тук е от решаващо значение. И той трябва да води диалог с всички лидери - да води диалог с Путин, да води диалог със Зеленски. Точно както направи в Газа, оказвайки натиск върху всички заинтересовани страни, за да бъде сключено примирие", каза Рюте пред журналисти след среща с американски сенатори във Вашингтон, цитиран от БНР.
Генералният секретар на НАТО добави, че е там, за да помогне на Тръмп в опита да договори мир между Русия и Украйна.
Преди ден американският президент обяви, че срещата с Владимир Путин е "отложена", тъй като не желае - цитирам - "безсмислена среща". Въпреки това, руски представители заявиха, че подготовката за нея продължава.
