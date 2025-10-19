Марко Рубио ще замени Стив Уиткоф като главен преговарящ с Русия за Украйна

Съединените щати възнамеряват да проведат повече предварителни разговори с Русия преди предстоящата среща на върха в Будапеща, отколкото преди първата среща между президентите на двете страни, която се състоя в средата на август в Аляска.
По данни на "Уолстрийт джърнал", позовавайки се на източници от Белия дом, американската делегация ще бъде ръководена от държавния секретар Марко Рубио, който ще замени специалния пратеник на президента Стив Уиткоф – промяна, възприета положително както от украински, така и от европейски представители.
"Зад кулисите екипът на президента Доналд Тръмп работи върху това предстоящите преговори между двамата лидери да бъдат подкрепени с по-мощни дипломатически лостове, отколкото тези, използвани по време на августовския самит с руския президент Владимир Путин", отбелязва изданието.
Според анализаторите на "Уолстриът джърнал" решението на Тръмп да организира нова среща с Путин "не е лишено от риск", тъй като предишният им разговор завърши без конкретен напредък и беше "широко възприет като победа за Москва".
На 16 октомври вечерта, ден преди визитата на украинския президент Володимир Зеленски в САЩ, Тръмп проведе двучасов телефонен разговор с Путин. След края на разговора той съобщи, че е постигнато съгласие за среща в Будапеща. Подготовката ѝ ще бъде обсъдена на заседание между американската и руската делегация през следващата седмица.
В същото време Белият дом работи с членове на Камарата на представителите на САЩ, които настояват за приемането на законопроект, даващ на президента Доналд Тръмп по-широки правомощия за налагане на санкции срещу Русия.
Според "Уолстрийт джърнал" проектозаконът може да бъде внесен за гласуване в рамките на следващите 30 дни. Самият Тръмп, по време на срещата си с украинския президент в Белия дом, отбелязал, че подготовката за предстоящия му срещу с Владимир Путин "не е най-подходящият момент" за обявяване на нови американски санкции срещу Москва.
"Уолстрийт джърнал" съобщава още, че Русия за първи път е заявила готовност да запази част от настоящите териториални граници и се е отказала от някои от исканията, поставени през юни 2024 г. — за пълен контрол над четирите източни украински области Луганска, Донецка, Херсонска и Запорожка. Подробности за това кои именно искания са оттеглени, не се уточняват.
Путин разгневил Тръмп в Аляска с "урок по история" за Рюрик
Срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска се е превърнала във фиаско, след като руският президент вместо да обсъжда предложената сделка за прекратяване на войната в Украйна, изнесъл дълга историческа лекция на Тръмп, пише "Файненшъл таймс", позовавайки се на осем западни и украински източника.
Според тях Путин във встъпителната си реч при затворени врата споменал "имена на средновековни владетели като Рюрик Новгородски, Ярослав Мъдри и казацкия атаман Богдан Хмелницки" – личности, които често цитира в подкрепа на твърдението, че "Украйна и Русия са една нация".
Тръмп бил толкова изненадан и раздразнен от хода на разговора, че няколко пъти повишил тон и дори заплашил да напусне срещата. В крайна сметка американският президент приключил разговорите по-рано от планираното и отменил предвидения обяд, на който делегациите е трябвало да обсъдят икономическите отношения между двете страни.
Какво е предложил Тръмп и какво е поискал Путин
По информация на "Файненшъл таймс" по време на разговорите в Аляска Тръмп заявил, че САЩ са готови да признаят анексията на Крим от Русия и да окажат натиск върху Украйна "да отстъпи част от позициите си на фронтовата линия в Донбас" и други източни региони, ако Москва прекрати бойните действия.
Путин обаче настоял, че подобна сделка е невъзможна, ако не бъдат премахнати "първопричините на украинския конфликт". Той отхвърлил предложението за облекчаване на санкциите срещу Русия в замяна на примирие и поискал контрол над все още незавладените източни територии. "Путин формулира това като смяна на режима в Киев, спиране на разширяването на НАТО и на западните доставки на оръжие за Украйна. За него предложението на Тръмп беше обречено – той искаше капитулация на Украйна", обобщава "Файненшъл таймс".
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
9 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Че за смяна е и тръймп, прав сте. Но поне галантеристът няма повече да излага САЩ.
А пък мен вчера пак ме шамариха на Лъвов мост, до Пийп шоуто ... Обаче една от ку-рвите ме спаси, като се развика "Пребиха пенсионераааааа !!!"
Да се позоваваш на прецедента с Косово, след като ти самият не признаваш Косово, е върха на цинизма.
О-о, с убийци може много успешно да се преговаря. Когато преговарящият се казва Самюъл Колт.
Отстъпването и на един квадратен метър без бой на Путин вече е капитулация. Всичко останало ще последва - дестабилизация и разоръжаване на Украйна и неутрален статут, което да не й позволи да се противопостави на Путин при последващо завладяване на останалите региони - Запоржка и Херсонска област, а то няма да закъснее, защото основанията са едни и същи - тези области също са вписани в руската конституция. Ще бъде само въпрос на време войната да започне пак, но този път наистина може да продължи само 3 дни. Ей това иска Путин ни повече, ни по-малко.
Тъпото латино, ще смени тъпото риал-естетйт агентче! Хвани единия та удари другия!
Айде, Фитков, уволнен си!
С убийци не се преговаря!
За смяна е Тръмп, не преговарящите.