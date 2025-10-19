Марко Рубио ще замени Стив Уиткоф като главен преговарящ с Русия за Украйна

Съединените щати възнамеряват да проведат повече предварителни разговори с Русия преди предстоящата среща на върха в Будапеща, отколкото преди първата среща между президентите на двете страни, която се състоя в средата на август в Аляска.

По данни на "Уолстрийт джърнал", позовавайки се на източници от Белия дом, американската делегация ще бъде ръководена от държавния секретар Марко Рубио, който ще замени специалния пратеник на президента Стив Уиткоф – промяна, възприета положително както от украински, така и от европейски представители.

"Зад кулисите екипът на президента Доналд Тръмп работи върху това предстоящите преговори между двамата лидери да бъдат подкрепени с по-мощни дипломатически лостове, отколкото тези, използвани по време на августовския самит с руския президент Владимир Путин", отбелязва изданието.

Според анализаторите на "Уолстриът джърнал" решението на Тръмп да организира нова среща с Путин "не е лишено от риск", тъй като предишният им разговор завърши без конкретен напредък и беше "широко възприет като победа за Москва".

На 16 октомври вечерта, ден преди визитата на украинския президент Володимир Зеленски в САЩ, Тръмп проведе двучасов телефонен разговор с Путин. След края на разговора той съобщи, че е постигнато съгласие за среща в Будапеща. Подготовката ѝ ще бъде обсъдена на заседание между американската и руската делегация през следващата седмица.

В същото време Белият дом работи с членове на Камарата на представителите на САЩ, които настояват за приемането на законопроект, даващ на президента Доналд Тръмп по-широки правомощия за налагане на санкции срещу Русия.

Според "Уолстрийт джърнал" проектозаконът може да бъде внесен за гласуване в рамките на следващите 30 дни. Самият Тръмп, по време на срещата си с украинския президент в Белия дом, отбелязал, че подготовката за предстоящия му срещу с Владимир Путин "не е най-подходящият момент" за обявяване на нови американски санкции срещу Москва.

"Уолстрийт джърнал" съобщава още, че Русия за първи път е заявила готовност да запази част от настоящите териториални граници и се е отказала от някои от исканията, поставени през юни 2024 г. — за пълен контрол над четирите източни украински области Луганска, Донецка, Херсонска и Запорожка. Подробности за това кои именно искания са оттеглени, не се уточняват.

Путин разгневил Тръмп в Аляска с "урок по история" за Рюрик

Срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска се е превърнала във фиаско, след като руският президент вместо да обсъжда предложената сделка за прекратяване на войната в Украйна, изнесъл дълга историческа лекция на Тръмп, пише "Файненшъл таймс", позовавайки се на осем западни и украински източника.

Според тях Путин във встъпителната си реч при затворени врата споменал "имена на средновековни владетели като Рюрик Новгородски, Ярослав Мъдри и казацкия атаман Богдан Хмелницки" – личности, които често цитира в подкрепа на твърдението, че "Украйна и Русия са една нация".

Тръмп бил толкова изненадан и раздразнен от хода на разговора, че няколко пъти повишил тон и дори заплашил да напусне срещата. В крайна сметка американският президент приключил разговорите по-рано от планираното и отменил предвидения обяд, на който делегациите е трябвало да обсъдят икономическите отношения между двете страни.

Какво е предложил Тръмп и какво е поискал Путин

По информация на "Файненшъл таймс" по време на разговорите в Аляска Тръмп заявил, че САЩ са готови да признаят анексията на Крим от Русия и да окажат натиск върху Украйна "да отстъпи част от позициите си на фронтовата линия в Донбас" и други източни региони, ако Москва прекрати бойните действия.

Путин обаче настоял, че подобна сделка е невъзможна, ако не бъдат премахнати "първопричините на украинския конфликт". Той отхвърлил предложението за облекчаване на санкциите срещу Русия в замяна на примирие и поискал контрол над все още незавладените източни територии. "Путин формулира това като смяна на режима в Киев, спиране на разширяването на НАТО и на западните доставки на оръжие за Украйна. За него предложението на Тръмп беше обречено – той искаше капитулация на Украйна", обобщава "Файненшъл таймс".