Маржът на надценка на храните стига и до 90%, установи КЗК

Анализът на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за месеците юни, юли и август е установил, че няма покачване на цените на основни хранителни продукти в големите търговски вериги. В същото време обаче данните сочат, че маржът на надценка варира между 50% и 90%. Това каза председателят на КЗК Росен Карадимов пред Годишната среща на местните власти, огранизирана от Националното сдружение на общините в Република България, информира сайтът на КЗК във вторник.
Той отбелязва, че въвеждането на еврото стана повод КЗК да започне анализи в редица сектори на българската икономика, първо в два ключови сектора – на храните и фармацията. Комисията скоро ще представи междинни данни от проучването на пазара на хранителни продукти от първа необходимост.
По думите на Карадимов в българската икономика има тежки структурни деформации – резултат на приватизацията и извършвани концентрации, които ще се покажат през анализите на икономическите сектори.
Карадимов припомния, че в рамките на секторния анализ на храните е изискана информация от близо 50 търговски вериги и търговци на дребно, управляващи около 500 търговски обекта в 25 града в страната. Към анализа КЗК е присъединила данни и от Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите, по силата на споразумението, което трите институции подписаха за съвместен контрол и координация в процеса по въвеждане на еврото. Добавена е и информацията от КНСБ от наблюдението на цените на хранителните стоки.
"КЗК няма пряко отношение към нивото на цените, както няма и правомощия в Закона за въвеждане на еврото. Независимо от това установихме много добър синхрон с КЗП и НАП и съвместната ни работа дава добри резултати", казва Карадимов.
Говорейки за маржа на назценките, той даде за пример и появилата се информация за покачване на цената на олиото. По указания на премиера няколко институции – КЗК, Министерството на земеделието и храните, Агенция "Митници" и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата извършиха проверки и установиха, че няма предпоставки за промяна на цената на олиото.
"Когато четири институции обменят информация и я обявят публично, всеки, който би опитал да злоупотреби, е под прожекторите на това съвместно изявление на държавата", подчерта Карадимов.
По инициатива на КНСБ Комисията започна и детайлна проверка на пазара на млечните продукти. "В този сектор има търговци с над 80% пазарен дял в изкупуване на млякото", заяви председателят на КЗК.
Боклуци прости и некадърни, за нищо не ставате, Държава щели да правят, смешници то това да не е като да пълниш чекмеджетата и чувалите с пачки.
Комунистите родината изяждат, комсомолците след тях кълват.
И какво прави КЗК в тази посока? Какво прави КЗК за да се намали този марж?
По-важен е маржът на твърдия алкохол.