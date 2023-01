Мащабна акция срещу криптобанката Nexo (Обновена)

Мащабна акция срещу глобалния играч на криптовалути "Нексо" (Nexo) проведоха МВР и прокуратурата. Обиски и претърсвания имаше на 15 адреса в София. Към момента няма информация за задържани.

Разследва се организирана престъпна група за пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без лиценз, както и компютърни измами. Това съобщи на бирифинг говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

"На територията на столицата се провеждат активни действия по разследване с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo. Тази криптобанка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми за криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на Република България", каза Милева.

Акцията е част от международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия.

"За последните 5 години като оборот през платформата за криптовалути са преминали над 94 млрд. долара. Събрани са доказателства, че клиент на платформата е лице, за което официално е обявено, че финансира терористични актове", разкри Милева.

По думите ѝ криптобанката е действала чрез множество регистрирани търговски дружества, по-голямата част от които са "пощенски кутии, тоест кухи фирми".

"В мащабната акция са участвали над 300 души. Такова нещодосега не е правено. Това са 35 следователи от Националната следствена служба, служители на ДАНС, на жандармерията, служители на СДВР", каза още Сийка Милева.

Криптобанката е действала в някокло държави, като в някои от тях е била забранена, каза ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" в МВР Светослав Василев.

"Знаете за проблемите им в САЩ. Те формално напускат Щатите, въпреки че това не се е случило. В момента тече разследването и се извършват претърсвания и изземвания в над 15 адреса - установиха се нови адреси на свързани с криптоплатформата Nexo, установяват се и нови лица, някои от тях са в България", каза Василев.

Към момента не е ясно дали има задържани по случая и ровдигнати обвинения. Това ще стана на един по-късен етъп с оглед на събраните доказателства, стана ясно от думите на Милева.

Служител на Nexo за връзки с обществеността каза на "Ройтерс" по имейл, че българските власти са в един от офисите му, но каза, че предприятието "има само оперативни функции, свързани с разходите - заплати, поддръжка на клиенти, бек офис".

Компанията изрази позиция и в официалния си туитър профил, където използва за ситуацията дума "рекет".

"За съжаление, с неотдавнашните регулаторни репресии срещу крипто, някои регулатори наскоро възприеха подхода „първо ритни, задавай въпроси по-късно“. В корумпираните държави граничи с рекет, но и това ще мине.", се казва в съобщението.

Unfortunately, with the recent regulatory crackdown on crypto, some regulators have recently adopted the kick first, ask questions later approach. In corrupt countries, it is bordering with racketeering, but that too shall pass. 6/