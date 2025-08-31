Масирана атака с дронове в Одеска област

Един човек е пострадал, а 29 000 абонати са без електричество в резултат на масирана атака с дронове по Черноморск и Одеска област тази нощ, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм", цитиран от БТА.

Малко по-късно бе съобщено, че Русия е атакувала и четири енергийни обекта в Одеска област, стана ясно от информация на пресслужбата на енергийна компания ДТЕК в приложението "Телеграм".

От ДТЕК обясниха, че веднага щом енергетиците получат разрешение от военните и спасителите, те незабавно ще започнат инспектиране на оборудването и възстановителните аварийно-ремонтни работи.

Руските сили масирано атакуваха Одеска област с дронове. Най-много пострада град Черноморск и околностите му. В резултат на удара е повредена енергийната инфраструктура. В момента над 29 000 абонати са без електричество, посочва Кипер в съобщението си.

По негова информация работата по възстановяване на електроснабдяването вече е започнала, като критичната инфраструктура се захранва от генератори.

В Черноморск са нанесени щети на частни къщи и административни сгради, на места са избухнали пожари, които бързо бяха потушени, информира още областният управител.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според най-новото официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Руската ПВО унищожило 21 украински дрона през нощта

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че силите му за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили тази нощ 21 украински дрона над южна и югозападна Русия, предаде Ройтерс.

"През изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 21 украински безпилотни летателни апарата от тип самолет: 11 - над територия на Волгоградска област, 8 - над Ростовска област и по 1 над Белгородска и Брянска област", уточни в платформата "Телеграм" министерството, цитирано от ТАСС.

Украинските сили освободиха село в Харковска област

Украинската армия е освободила село Мирне близо до Купянск в Харковска област, според актуализираните карти на DeepState, публикувани на 29 август.

Позициите по-рано позволяваха на руските войски да контролират пътя, водещ към град Купянск, на около 104 километра източно от Харков, столицата на областта.

Освобождението беше потвърдено от Виктор Трехубов, говорител на Оперативно-стратегическата група "Днипро".

"Към момента руснаците са изтласкани от Мирне. Няма информация за ранени или убити руски войници. Нашите сили продължават да напредват", заяви Трехубов, цитиран от "Киев индипендънт".

Това развитие на събитията идва в момент, в който жителите на Купянск продължават да понасят тежки хуманитарни условия на фона на продължаващите руски атаки.

На 25 август Андрий Беседин, ръководител на военно-гражданската администрация на град Купянск, съобщи, че градът е останал без електричество, газ и течаща вода поради ежедневните удари с управляеми бомби, артилерия, многостволни ракетни системи и FPV дронове.

"За съжаление, днес в Купянск няма електричество, газ или вода, а възстановяването е невъзможно поради интензивността на обстрела и разрушенията, причинени от (руските войски) всеки ден", посочи Беседин. Той каза, че в града остават около 1800 цивилни, в сравнение с предвоенното население от около 30 000 души.

Условията са особено тежки на десния бряг на града, където около 870 жители са блокирани без достъп до основни услуги.

"Те живеят в почти нечовешки условия. Не можем да предоставим никакви административни или социални услуги там", подчерта Беседин.

Местните власти са успели да поддържат критични услуги само в район Пристинске, група от девет по-малки населени места в община Купянск.

Руските сили продължават да провеждат атаки в цялата област Харков, включително срещу областния център Харков, вторият по големина град в Украйна, близо до руската граница.