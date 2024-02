Мъск: Не са продавани Starlink терминали на Русия

Илон Мъск, който е главен изпълнителен директор на Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), се противопостави на съобщения за продавани комуникационни терминали Starlink на Русия.

Различни информационни агенции съобщиха, че руските въоръжени сили са започнали да използват сателитни терминали Starlink, позовавайки се на изявления на украинската армия.



A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.



This is categorically false.



To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.