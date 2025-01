Мъск: "Нещо трябва да се промени". X e забранена в Китай, а Tik Tok ще работи в САЩ

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск приветства решението на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп да не забранява китайското приложение за социални медии Tik Tok. Мъск смята, че забраната на Tik Tok е в разрез със свободата на словото.

Той обаче отбелязва дисбаланс, като заявява, че макар на Tik Tok да е разрешено да работи в САЩ, X е забранен в Китай. В публикация в X той казва: "Отдавна съм против забраната на Tik Tok, защото тя е в разрез със свободата на словото. Въпреки това сегашната ситуация, при която на Tik Tok е разрешено да работи в Америка, но на X не е разрешено да работи в Китай, е небалансирана".

"Нещо трябва да се промени.", добавя Мъск.

I have been against a TikTok ban for a long time, because it goes against freedom of speech.



That said, the current situation where TikTok is allowed to operate in America, but 𝕏 is not allowed to operate in China is unbalanced.



Something needs to change. https://t.co/YVu2hkZEVZ