Мъск обяви, че ще съди Apple

Милиардерът Илон Мъск заплаши да предприеме съдебни действия срещу Apple, защото според него производителя на iPhone нарушава антитръстовите правила при управлението на класациите в магазина за приложения App Store.

"Apple се държи по начин, който прави невъзможно за която и да е компания за изкуствен интелект, освен OpenAI, да достигне първо място в App Store, което е недвусмислено нарушение на антитръстовите правила. xAI ще предприеме незабавни правни действия", написа Мъск в социалната мрежа Х.

В момента ChatGPT на OpenAI е на първо място в секцията "Най-добрите безплатни приложения" за iPhone в САЩ, докато чатботът Grok на xAI е пети, а "Джемини" на Google– на 57-мо място. По данни на "Сенсър Тауър" (Sensor Tower) ChatGPT води и в класациите на магазина за приложения за "Андроид" - Google Play Store. Apple има партньорство с OpenAI, по силата на което интегрира ChatGPT в своите телефоните iPhone , в таблетите iPad и компютрите Mac.

Мъск упрекна Apple, че отказва да включи приложението X и чатбота Grok в секцията "Трябва да имаш" (Must Have), въпреки че според него X е "приложение номер едно за новини в света", а Grok е пети сред всички приложения.

Обвиненията идват на фона на засилен регулаторен и конкурентен натиск върху контрола на Apple върху App Store. През април американски съд установи, че компанията е нарушила съдебна заповед за допускане на по-голяма конкуренция и я препрати към федералните прокурори за разследване за неуважение към съда по дело, заведено от създателя на популярната игра "Фортнайт" – Epic Games. През същия месец Европейската комисия наложи глоба от 500 млн. евро на "Епъл" заради ограничения, нарушаващи Закона за цифровите пазари (Digital Markets Act).

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман отвърна на обвиненията, като постави под въпрос начина, по който Мъск управлява X, и заяви, че компанията му ще се съсредоточи върху "създаването на страхотни продукти".