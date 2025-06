Мъск срещу Тръмп: НАСА без "Дракон", сексуално насилие над непълнолетни, "взривяване" на републиканците

Докато президентът Доналд Тръмп и Илон Мъск спореха в социалните медии в четвъртък, най-богатият човек в света заплаши да изтегли от употреба космическа капсула, използвана за превоз на астронавти и провизии до Международната космическа станция (МКС), съобщи Асошиейтед прес.

След като Тръмп заплаши да прекрати държавните договори, сключени с компанията „Спейс Екс“ на Мъск и неговите сателитни интернет услуги „Старлинк“, милиардерът отговори чрез мрежата „Екс“, че „Спейс Екс“ „ще започне незабавно изтеглянето от употреба на космическия кораб „Дракон“.

По-късно размисли и обяви, че няма да изтегля капсулата, но предвид разгорещения спор между него и Тръмп, всякакви сценарии са възможни. Капсулата "Дракон" бе разработена с помощта на държавни договори и е важна част от поддържането на МКС. НАСА разчита в голяма степен на „Спейс Екс“ и за други програми, включително изстрелване на научни мисии и, по-късно през това десетилетие, връщане на астронавти на повърхността на Луната.

„Спейс Екс“ е единствената американска компания, която в момента е в състояние да транспортира екипажи до и от МКС, използвайки своите четириместни капсули „Дракон“.

Капсулата „Старлайнър“ на „Боинг“ е летяла с астронавти само веднъж. Тестовият полет миналата година премина толкова зле, че двамата астронавти на НАСА трябваше да се върнат на Земята със „Спейс Екс“ през март, около девет месеца по-късно от планираното.

„Старлайнър“ засега остава на Земята, докато НАСА обмисля дали да проведе друг тестов полет, но този път само с товар, без екипаж.

Капсули „Дракон“ в товарна версия се използват и за превоз на храна и други доставки до МКС.

Руските капсули „Съюз“ са единственото друго средство за доставка на екипажи до космическата станция в момента, отбелязва Асошиейтед прес.

С първия си старт с екипаж за НАСА през 2020 г. „Спейс Екс“ позволи на САЩ да намали зависимостта си от Русия за транспортиране на астронавти. Руските полети струваха на САЩ десетки милиони долари в продължение на години.

Миналата година компанията на Мъск спечели и договор с НАСА за извеждане от орбита на космическата станция, когато тя вече няма да се използва.

Мега ракетата „Старшип“ на „Спейс Екс“ бе избрана от НАСА за превоз на астронавти до повърхността на Луната, поне за първите две мисии за кацане. „Старшип“ направи деветия си тестов полет миналата седмица от Тексас, но излезе от контрол и се разпадна, припомня Асошиейтед прес.

Илон Мъск се готви да "взриви" републиканците на изборите за Конгрес и да подкрепи финансово предизборните кампании на демократите след спора с президента Доналд Тръмп, съобщил един от съветниците на предприемача пред NBC. "Не му пука за републиканците, Републиканския национален комитет, местата в Камарата на представителите и т.н. Той ще ги взриви. <…> Вече знаем, че републиканците ще загубят Камарата. Сенатът вероятно ще се оправи, но Илон не се интересува от тези партизански глупости“, каза съветникът на Мъск.

Преди няколко месеца бизнесменът обеща да похарчи 100 милиона долара за политическа дейност, прехвърляйки средствата на организации, свързани с Тръмп. Но парите все още не са пристигнали и според източник на NBC няма и да пристигнат. "Вече ги няма", казал той.

Сега, както пише NBC, републиканските конгресмени трябва да се опасяват да подкрепят „големия красив“ законопроект на Тръмп, който предизвика разногласия между президента и Мъск. По-специално, законопроектът предлага удължаване на данъчните облекчения и според икономистите може да увеличи бюджетния дефицит на САЩ с около 600 милиарда долара. Мъск нарече инициативата "отвратително извращение".

Снощи Тръмп каза в Белия дом, че бизнесменът трябва да критикува него, а не законопроекта. "Илон и аз имахме страхотни отношения. Не съм сигурен, че това ще продължи", отбеляза президентът. В отговор Мъск написа в социалната мрежа X, че без него Тръмп щеше да загуби изборите, а демократите нямаше да контролират Камарата на представителите. Тръмп отговори на това изявление в социалната си мрежа Truth Social. Той написа, че най-лесният начин да се спестят "милиарди и милиарди" бюджетни долари е "да се прекратят държавните субсидии и договори на Илон".

Тогава Мъск каза, че „е време да хвърлим истинската бомба“. Според него Тръмп е замесен в случая с Джефри Ъпстийн, който почина в затвора през 2019 г. Разследването го подозираше в трафик на непълнолетни, които бяха привлечени на частния остров на Ъпстийн, където бяха изнасилвани от представители на американския и световния елит.

Именно защото Тръмп е замесен в този случай, неговите материали все още не са публикувани, отбеляза Мъск.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!