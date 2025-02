Мъск за руската делегация в Рияд: Ето как изглежда компетентното лидерство

"Ето как изглежда компетентното лидерство". Такъв туит пусна във вторник Илон Мъск в собствената си социална мрежа X, за да сподели новината, че руска делегация на високо равнище, включваща министъра на външните работи Сергей Лавров и президентския съветник по външната политика Юрий Ушаков е кацнала в Рияд за преки разговори с представители на САЩ за договаряне на край на войната в Украйна.

Любопитното е, че Мъск сподели и кадри на санкционирани руски медии.

This is what competent leadership looks like https://t.co/frZrdhsEzZ

????????????BREAKING: RUSSIA'S LAVROV ARRIVES IN SAUDI ARABIA FOR U.S. TALKS ON UKRAINE WAR



A high-level Russian delegation, including Foreign Minister Sergei Lavrov and Kremlin aide Yuri Ushakov, has landed in Riyadh for direct talks with U.S. officials.



Ushakov: “The main thing is to… https://t.co/jRAtFwZGZN pic.twitter.com/Li3a44RD8B