Масови протести в Израел срещу плановете за окупация на ивицата Газа

Израелски демонстранти, настояващи за сключване на сделка за освобождаване на заложниците в Газа, се опитаха да блокират цял Израел в рамките на една от най-големите вълни от протести от началото на продължаващата 22 месеца война в палестинския анклав, предаде Асошиейтед прес.
Според организаторите, които представляват семействата на заложниците, в протестите са се включили десетки хиляди хора в цялата страна.
Шестима души са били арестувани при сблъсъци пред централата на управляващата партия "Ликуд".
След вчерашните протести в страната срещу плановете на правителството за окупация на ивицата Газа и с искане за освобождаване на заложниците, снощи недоволните се събраха в Тел Авив.
След края на митинга демонстранти се насочиха към централата на партията на премиера Бенямин Нетаняху, където запалиха голям огън и се стигна до яростни сбивания между полицаи и демонстранти.
По оценки на организаторите на протеста в района на т.нар. "Площад на заложниците", снощи са участвали почти 500 хиляди души.
Пак по техни данни хората на митингите в цялата страна вчера, където имаше десетки задържани, са били около един милион.
В Израел нараства недоволството от плановете на правителството за нова военна офанзива в едни от най-гъстонаселените райони на ивицата Газа. Много израелци се опасяват, че това може да застраши останалите живи заложници. Смята се, че от общо 50 заложници в Газа, 20 са все още живи, посочва АП, цитирана от БТА.
"Живеем между терористична организация, която държи в плен децата ни и правителство, което отказва да ги освободи по политически причини", каза Йехуда Коен, чийто син Нимрод е заложник в Газа.
Дори някои бивши ръководители на израелската армия и разузнавателни служби вече призовават за сделка за слагане на край на войната.
Протестиращите се събраха вчера на десетки места в цял Израел, включително пред домовете на политици, военни щабове и по главните магистрали. Те блокираха пътища и запалиха огньове. Някои ресторанти и театри затвориха врати в знак на солидарност с протестиращите. Израелската полиция арестува 38 души.
Краят на войната обаче не изглежда близо. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подложен на натиск от различни лагери е се опитва да балансира, включително да предпази от разпадане управляващата коалиция, отбелязва АП.
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Това е краят на Нетаняху. Обвинил е семействата на заложниците, организиращи протеста, че са про-Хамас.