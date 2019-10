Мая Манолова - от "жега е до теб" до идеите за "Топлофикация"

Сн. Фейсбук страницата на Мая Манолова

Понеделник вечер, около 18 часа. Пред шатрата на Мая Манолова в пространството пред НДК са се събрали няколко десетки граждани и чакат импровизирания предизборен концерт, организиран от щаба на независимия кандидат за кмет (подкрепена от БСП, АБВ, ДБГ и др.). Там са част от хората от инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Манолова, както и съпругът ѝ Ангел Найденов.

Публиката е подгрявана с парчета на известни изпълнители като Сийл.

Манолова пристига с известно закъснение (както каза в едно интервю, не се гордее с това, че закъснява, но се получава така, защото иска да свърши повече работа, отколкото е възможно). Поздравява и говори със симпатизантите си, сред които са и майки на деца с увреждания от организацията "Системата ни убива". Бившият омбудсман отива да се здрависа с децата им на фона на парче с текст Whenever you want me I'll be there ("Когато ти потрябвам, ще съм до теб").



Манолова и фолкпевицата Анелия. Снимката е от фейсбук страницата на кандидата за кмет.

След малко пристига и една от звездите на събитието - фолкпевицата Анелия, която е в инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Манолова. Двете се прегръщат и поздравяват пред камерите.

Жега е до теб като лято във Маями...

Концертът започва. Следват изпълнения на Искрен Пецов и Кристина Димитрова. Димитрова поздравява специално Манолова с песента "Приятелство се подарява".



Кристина Димитрова подкрепи с няколко песни Манолова. Сн. Фейсбук страницата на Манолова

Манолова танцува и пляска на изпълненията на поддръжниците си. Продължава да го прави и когато на сцената излиза Криско и запява парчето си "Дали това любов е":

Дали това любов е или са кошмари

Нашата игра се превърна във Цунами

Дали температура имаме ли пари

Тялото ти всички са го пожелали

Жега е до теб, жега е до теб

Жега е до теб като лято във Маями

Сърцето ти е лед, сърцето ти е лед

Сърцето тие лед, бейби, като януари.



Публиката около шатрата на Манолова се увеличи с излизането на сцената на Криско. Сн. Фейсбук страницата на Мая Манолова

Насред изпълнението поздравява Манолова, а междувременно публиката около шатрата се е увеличила. Импровизираният концерт завършва с парчета на Анелия. Приказките между изпълненията не са много. Изчерпват се с призиви за подкрепа на кандидата. Самата Манолова също е кратка, докато говори пред хората преди началото на концерта. Благодари им за подкрепата в нелеката предизборна кампания.

Какво да се прави с "Топлофикация"

На следващия ден Манолова вече е в делови режим. В 11 часа, отново в шатрата ѝ пред НДК, е насрочена среща по проблемите на общинското дружество "Топлофикация София" и решенията за тях. Манолова отново идва с леко закъснение. Чакат я десетина души - част от тях експерти от екипа ѝ. Липсата на голям интерес към този иначе наистина важен въпрос се обяснява с неподходящия час - 11 часа в работния вторник.

Темата "Топлофикация", неразбираемите сметки и отношението на дружеството към длъжниците беше един от гвоздеите на работата на Манолова като омбудсман. Ако спечели кметските избори обаче, тя ще трябва да търси решение и за проблема с огромните дългове на общинското дружество.

Във вторник Манолова отново припомни, че задълженията на "Топлофикация" са 860 млн. лева, загубата - 590 млн. лева, че доставките на газ и за дружеството, и за цялата страна, са застрашени или поне това се твърди в писмо на доставчика "Булгаргаз" до Столичната община. Манолова показа писмото и в понеделник по време на интервю по бТВ, а столичният кмет и кандидат за нов мандат Йорданка Фандъкова отговори, че подобни предупреждения от страна на "Булгаргаз" са регулярни и доставките няма да бъдат спрени. Фандъкова обаче заяви, че "Булгаргаз" рекетира "Топлофикация" с условията, които ѝ налага.

Във вторник Манолова коментира, че това едва ли е така, тъй като договорите на държавния доставчик са еднакви за всичките му клиенти, а и "Топлофикация" и общината можело да издействат по-добри условия като най-голям потребител на синьо гориво в страната.

Манолова обяви, че първото нещо, което ще направи, ако стане кмет, е пълна ревизия на общинското енергийно дружество. Заяви, че то се източва с неизгодни договори за външни услуги, както и с договора за посредничество при продажбата на тока, произвеждан от "Топлофикация", на енергийната борса. Втората ѝ стъпка щяла да е прекратяване на неизгодните договори, включително и този с дружеството "Гранд енерджи дистрибюшън", което е от групата на Христо Ковачки. Според нея трябва да се смени и мениджмънтът на дружеството, назначен в началото на годината (в него влизат бивши мениджъри на централи на Ковачки).

Без външен мениджър за столичното парно и съсобственост с държавата

Манолова възразява и срещу идеята на ГЕРБ да се търси външен мениджър на "Топлофикация", тъй като това било първа стъпка към приватизация на дружеството.

През лятото Столичният общински съвет единодушно гласува доклад, с който натовари мениджмънта на общинската фирма да подготви процедура по привличане на външен мениджър, който освен да управлява компанията, да инвестира 500 млн. лева в изграждането на нови когенерации за производство на ток и парно, с които приходите на дружеството да се увеличат. Според Манолова въпросът за нови инвестиции трябва да се решава след пълен анализ на състоянието на "Топлофикация". "Тя и сега има когенерации, но не печели от тока, тъй като той се продава от посредник, който прибира печалбата", коментира Манолова.

Според нея за стабилизарането на дружеството трябва да се предприеме комплекс от мерки, които да повишат доверието на потребителите към него. Те включват преференции и специални условия за лоялни клиенти, както и смекчаване на условията за събиране на просрочени задължения.



Манолова вече в делови режим - говори за проблемите и решенията за "Топлофикация". Сн. Mediapool

За стабилизирането на "Топлофикация" можело част от собствеността в нея да се даде на Българския енергиен холдинг срещу дълговете на компанията към него. Така "Топлофикация" ще стане общинско-държавна. Манолова не смята, че загубата на пълен контрол върху от страна на общината е голям проблем, тъй като в момента местната власт имала пълната власт, но контрол нямало, а дълговете на дружеството растат.

През 2010 г., в първия мандат на Фандъкова, софийската "Топлофикация" бе прехвърлена безвъзмездно от държавата на Столична община заедно с дълговете, надхвърлящи половин млрд. лева.

Манолова се закани да атакува в съда и наредбата за топлоподаването в частта за разпределението на сградната инсталация. Според нея новите текстове ще доведат до междусъседски войни, защото самото разпределяне на дела за сградна инсталация се оставя в ръцете на хората. "С това си действие държавата си изми ръцете и прехвърли цялата отговорност за тази сложна тема върху гражданите, и няма никаква реакция от общината", заяви тя.