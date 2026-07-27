Мъж нападна с нож три жени в Париж, две от тях са тежко ранени; нападателят е задържан

Френската полиция арестува мъж, който нападна с нож три жени в района на Порт дьо Клиши в Париж, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез, цитиран от Ройтерс.
По думите му нападателят е използвал два кухненски ножа срещу жените, които са на 19, 24 и 36 години. Две от тях са тежко ранени.
Мъжът е бил неутрализиран и арестуван от полицай, който по това време не е бил на работа. "Отдавам му заслужено признание, проявил е изключителна смелост", заяви Нуниез.
Мотивите за нападението засега са неизвестни. Според вътрешния министър самоличността на извършителя още не е потвърдена, тъй като при задържането си той е говорел несвързано.
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3 коментара
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Абе той и Ганя не се научи да шофира и за един уикенд избива толкова хора колктто бежаниците за една година ама асен от село е първа писта да умува
мулти култи, бежанците са добре дошли... няма да се научат, докато не стане твърде късно. скоро от айфеловата кула мюезин ще пее!
Понякога, след брутални атентати или други емоционални събития, психично болните отключват яко и правят поразии - казват му "ехо ефект". Подобно на завишените самоубийства по време на семейни празници и прочее.