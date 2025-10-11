Мъж направи опит за самоубийство до маратона на София

Мъж направи опит за самоубийство, но бе спрян от органите на реда на площад "Княз Александър I" в София, съобщи БГНЕС.

Мъжът на средна възраст извади нож.

Той носеше писмо, което даде на полицията.

Обясни, че така протестира, защото "институциите не му обръщат внимание".

Линейка откара мъжа към медицинско заведение.