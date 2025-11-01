Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин

Мъж, който бил обявен за починал преди няколко години, е открит жив на територията на Национален парк "Пирин". Това е станало на 30 октомври при проверка за незаконно бивакуване в района на парка, предаде Нова тв.
Служители на парковата охрана открили мъжа, който проявил агресия, когато му били поискани лични документи, за да му бъде написан акт за нарушение.
След пристигането на полицейския екип е установено, че мъжът не притежава лични документи и е отведен в Банско за установяване на самоличността. Там полицаите са разбрали, че той е бил обявен за изчезнал и впоследствие е обявен от съда за починал.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Же сто ко, ма той трябва да се е крил 2-3 години за да го обявят за мъртъв
ТОЙ Е СОБСТВЕНИК НА НЕФТОХИМ БУРГАС
Трудно е да си отшелник в днешно време...