МЕЧ внася законопроект по случая Сарафов

Законопроект за допълнение и изменение на Закона за съдебната власт, внесен от депутатите от партия МЕЧ Христо Расташки, Радостин Василев и Кирил Веселински предвижда обратно действие на разпоредбите на закона. На практика това би означавало, че тезата на прокурорската колегия на ВСС за завареното положение на изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обезсилена.

През януари тази година по предложение на ПП-ДБ бяха приети изменения в Закона за съдебната власт, с които при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на тримата “големи" в съдебната система – председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор – временно определеният за изпълнение на съответните функции няма право да ги упражнява за срок по-дълъг от 6 месеца.

Законопроектът изменя тази част на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, която беше предмет на спора между двете колегии на ВСС. В началото на октомври те се разделиха в мненията си за тълкуването на промените, внесени от ПП-ДБ. Според съдийската колегия законът действа занапред и следователно се отнася еднакво както за и.ф. председател на ВАС Георги Чолаков, така и за и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Прокурорската колегия обаче застана на мнението, че промените се отнасят до Чолаков, но не и до Сарафов, понеже той е бил назначен за изпълняващ функциите преди влизането на промените в закона в сила и следователно е поставен в хипотезата на заварено положение.

След това Наказателната колегия към ВКС определи, че Борислав Сарафов не е компетентен да изпълнява функциите на главен прокурор от 21 юли, когато 6-месечният му временен мандат изтече. Това стана ясна, след като ВКС два пъти върна искания на Сарафов за възобновяване на дела.

Вчера Съдийската колегия на ВСС единодушно избра за и.ф. председател на ВАС Мариника Чернева. Това стана след допитване на ВСС до 100-те съдии на ВАС дали някой желае да поеме задълженията на изпълняващия функциите Георги Чолаков, който излезе в дълъг отпуск. С това решение на ВСС временно се реши въпросът кой да изпълнява функциите на председател на ВАС.