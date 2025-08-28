Медиен скандал в Сърбия: Запис твърди, че Вучич иска да уволни журналист от United Media

Шумен медиен скандал гръмна в Сърбия в четвъртък след като в изтекъл аудио запис се твърди, че президентът Александър Вучич настоява през посредник за уволнението на журналист от United Media - Александра Суботич. United Media e дъщерна фирма към собственика на Vivacom в България - United Group. В това семейство е и Nova Broadcasting Group в България заедно с националната “Нова тв”.

В записа се твърди, че мениджър от United Media e готов да освободи журналистката.

Какво твърди записа за потенциалното уволнение

В детайли, сръбската разследваща журналистическа мрежа "Крик" разпространи аудиозапис от разговора между Стан Милър, генерален мениджър на United Group, и Владимир Лучич, директор на "Телеком Сърбия". Лучич се смята за много близък сътрудник на президента Александър Вучич.

В този разговор Лучич казва на Милър, че президентът на Сърбия е поискал да бъде сменена Александра Суботич. Тя ръководи независимите медии в Сърбия — телевизия N1, Nova S, както и новинарските издания "Данас" и "Радар", уточнява "Крик".

Милър обяснява на Лучич, че преди да смени Суботич, първо трябва да отслаби компанията, която ръководи.

"Трябва да направя тази компания много малка в Сърбия", казва той.

"Разбирам, че президентът ви се обади и е много разстроен, и мога да го разбера, но трябва да намеря начин да го направя бързо и ефективно", казва буквално Стан Милър на Лучич в разговор, проведен в средата на август.

Милър пое управлението на United Group преди два месеца, а "проблемът", който трябвало да реши, е Александра Суботич. Тя ръководи една от компаниите от тази група, United Media, и под чието ръководство са няколко медии, които отразяват критично правителството в Сърбия. Изглежда, че телевизия N1 е най-големият трън в очите на президента на Сърбия.

"Когато обещая нещо, го изпълнявам. Аз си държа на думата", казва още Милър на Лучич и пояснява:

"Проблемът е, че твърде много неща се случват твърде бързо на много фронтове, включително това нещо в Сърбия. (…) Не мога да уволня Александра днес, както говорихме, нали? Трябва да направя тази компания много малка в Сърбия, ако разбирате какво имам предвид. Да я отделя… Това отнема време и за това се споразумяхме.", става ясно от записа, цитиран от БГНЕС.

Лучич съобщава на Милър, че сръбският президент Александър Вучич вече е обсъдил уволнението на Суботич с човека, който е над него в корпоративната йерархия — Никос Статопулос, президентът на BC Partners, инвестиционният фонд, който е мажоритарен собственик на United Group.

"И така, президентът помоли Никос бързо да смени само Александра Суботич, а не директорите на когото и да било в N1 или Nova S. Той беше наясно, че сега е трудно да се смени директорът на когото и да било без реорганизация", казва Лучич.

"Никос е мой приятел. Познавам го отдавна. Но в крайна сметка аз управлявам една шибана компания. И обичам Никос. Той ми е много скъп. Добър приятел. Познавам семейството, всичко. Но, от друга страна, трябва да довърша нещата. И ще ги довърша възможно най-скоро, Владо", казва Милър и уверява Лучич в своята лоялност.

"Помниш, когато си стиснахме ръцете, нали? Сега сме заедно. Когато те срещнах в първия ден, станахме приятели. Не е нужно да прекараш сто години с някого, за да станеш приятел. Вярвам ти на 100%", казва той на Лучич.

Журналистите изразиха безпокойство още в средата на юни

Както Mediapool писа журналисти от семейството на United Media, включително и от българската “Нова тв” изразиха своето безпокойство от смяната на Драган Шолак, съобщи на сайта си “Нова тв”. Тогава стана ясно, че основателят на "Юнайтед груп" Драган Шолак вече не е част от оперативното ръководство. Заедно с него е сменен и досегашния главен изпълнителен директор - Виктория Боклаг.

В открито писмо журналистите настояха за гаранции за медийната си свобода, а писмото бе изпратено и до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

В семейството на United Media има 120 медии, като с национално покритие наред с българската "Нова броудкастинг груп", са и сръбската N1, хърватската Nova Cro, Nova Босна и Херцеговина, Vijesti, Черна гора, N1, оперираща в Босна и Херцеговина.

В писмото се изразява безпокойство относно начина, по който е извършена смяната в мениджмънта на United Group.

"Специално се подчертава ролята на Драган Шолак в запазване на независимата журналистика в Сърбия, подложена на "постоянни и координирани атаки от авторитарни режими", отбелязва на сайта си българската "Нова тв", цитирайки N1.