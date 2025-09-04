Медийната група на Берлускони поема контрола над германската ProSiebenSat.1

Италианската медийна империя, основана от Силвио Берлускони, придоби германската развлекателна група ProSiebenSat.1 в сделка, с която се надява да създаде телевизионен оператор, способен да се “противопостави” на американските технологични гиганти.

Media for Europe (MfE) обяви в четвъртък, че е придобила 76 процента от акциите на втората по големина частна телевизионна мрежа в Германия, която излъчва предавания като "Germany’s Next Top Model", предаде Financial Times. Акциите бяха продадени от досегашния акционер инвестиционния фонд PPF, управляван от Рената Келнер и трите ѝ дъщери.

Акциите на ProSiebenSat.1 поскъпнаха с 8.3% до обяд в четвъртък, като пазарната стойност на телевизионния оператор достигна 1.9 милиарда евро.

Главният изпълнителен директор на MfE Пиер Силвио Берлускони, син на покойния италиански премиер, заяви, че сделката ще помогне на компанията да изгради европейски играч, "способен най-после да се противопостави и да се конкурира с глобалните технологични гиганти" като Netflix и Amazon.

Сливането ще създаде компания с комбинирани приходи от 6.8 милиарда евро, което я прави най-големият оператор на безплатна телевизия в Европа, според медийната консултантска фирма Enders Analysis.

Традиционните телевизионни оператори по света се борят с финансово мощните американски стрийминг услуги. Френската мрежа TF1 се съгласи да излъчва своите предавания на платформата на Netflix, докато Disney и английската ITV сключиха сделка за показване на програмите си на стриминг платформите, съответно Disney+ и ITVX.

Превземането идва след години на промени в ръководството и стратегически колебания от страна на ProSieben. Мрежата, която оперира и в Швейцария и Австрия, се бори с намаляващи приходи от реклама на фона на вял икономически растеж в Германия.

MfE излезе победител от битка с чешката инвестиционна група PPF, която първоначално се противопостави на офертата за поглъщане на италианската група със собствено конкурентно предложение. Миналата седмица обаче PPF обяви, че се оттегля от надпреварата и продава акциите си на MfE, след като последната повиши офертата си.

MfE трябваше да преодолее и политическа съпротива срещу офертата си за поглъщане. Волфрам Ваймер, германски държавен министър на културата, заяви пред Der Spiegel миналия месец, че е загрижен какво ще означава смяната на собствеността за "журналистическата и икономическа независимост" на мрежа, която също произвежда новинарски програми.

Той подчерта, че трябва да се направи "внимателен анализ на това кой стои зад сделката и какви връзки са влиятелни", предвид близкото приятелство между Силвио Берлускони, починал през 2023 г., и руския президент Владимир Путин.

Пиер Силвио Берлускони каза на Ваймер тази седмица, че компанията му няма политически или бизнес връзки с Русия, според човек, присъствал на разговорите им.

В изявление, публикувано след срещата им, Ваймер каза, че MfE е поела ангажименти за редакционна независимост, за плащане на данъци в Германия и за подкрепа на Мюнхен като "ключово място за съдържание, иновации и заетост".