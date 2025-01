$MELANIA. И Мелания Тръмп пуска криптовалута

Бъдещата първа дама Мелания Тръмп пусна своя собствена монета преди встъпването в длъжност на съпруга ѝ като 47-ия президент на САЩ в понеделник.

В публикация в неделя вечерта в платформата за социални медии X тя обяви, че инвеститорите "могат да купят $Мелания сега".

Токънът Melania се търгуваше за 11.16 долара в 10:48 ч. лондонско време в понеделник, което е ръст от над 50% според данни на CoinMarketCap. Пазарната му капитализация възлиза на 2.15 млрд. долара.

The Official Melania Meme is live! You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6

Бъдещият президент Доналд Тръмп, който в понеделник ще бъде вкаран в длъжност за втори път, пусна в петък чрез блокчейн мрежата Solana своя собствена мем монета - криптовалута, която черпи вдъхновение от онлайн общностите и интернет меметата. В понеделник монетата "Официален Тръмп" се понижи с 20% и се търгуваше за 53.74 долара в 10:53 ч. лондонско време, според CoinMarketCap.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC