Мелания Тръмп е договорила с Путин връщането на 8 украински деца

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп обяви, че вече украински деца са върнати при близките си, след като е осигурила отворена линия за комуникация с руския президент Владимир Путин репатрирането на украински деца от Русия, предаде Ройтерс.

"Тези усилия продължават", каза първата дама пред журналисти в Белия дом, добавяйки, че руският лидер е отговорил на писмото ѝ от август и контактите между тях продължават.

"Президентът Путин и аз имаме отворен канал за комуникация за благополучието на тези деца", каза американската първа дама. По думите ѝ освен осемте деца, които вече са у дома, съвсем скоро се очаква и други да се съберат с близките си.

Тя допълни, че неин представител работи директно с екипа на руския президент, за да гарантира безопасното връщане на децата при техните семейства.

"През изминалите няколко месеца двете страни участваха в няколко неформални срещи и разговори", посочи Меланя Тръмп.

През август Мелания Тръмп написа писмо до руския президент, което му бе предадено от съпруга ѝ при срещата на двамата президенти в Аляска. В него тя призова Путин да "върне детския мелодичен смях с един подпис"

След инвазията в Украйна множество украински деца бяха отведени в Русия, за да бъдат възпитавани с руско самосъзнание, отбеляза Асошиейтед прес.

Според украински данни към момента, поне 19 500 деца са били принудително премествани или депортирани от окупираните региони на Украйна към Русия или руски контролирани територии след началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Съществуват и оценки, които предполагат, че истинският брой може да е много по-висок — например около 35 000 деца, според изследователи от Yale School of Public Health.

Международният наказателен съд дори издаде заповед за арест на Путин за военни престъпления, обвинявайки го, че носи лична отговорност за отвличането на деца от Украйна.

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин се състоя на 15 август 2025 г. във военната база Joint Base Elmendorf-Richardson в Анкъридж, щата Аляска. Това беше първото посещение на Путин в Съединените щати след началото на пълномащабната война с Украйна и първата му лична среща с Тръмп след завръщането му в Белия дом.

В резултат на преговорите не бяха подписани конкретни споразумения. Тръмп определи срещата като "много продуктивна", но призна, че двете страни все още се разминават по ключови въпроси. Путин заяви, че разговорите са се провели в "уважителна и конструктивна атмосфера" и предложи следващата среща на върха да се проведе в Москва.