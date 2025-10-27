"Мелиса": Най-силният ураган в съвременната история наближава Ямайка

Ураганът "Мелиса" стигна пета категория и се доближава до Ямайка, където според прогнозите стихията може да предизвика катастрофални наводнения, множество свлачища и големи щети по инфраструктурата, предаде Асошиейтед прес.

Очаква се "Мелиса" да стигне острова утре, а в сряда да премине през Куба и Бахамските острови.

Рано днес ураганът се намираше на около 220 км югозападно от Кингстън, Ямайка, и на около 515 км югозападно от град Гуантанамо, Куба, съобщи Националният център по изследване на ураганите в Маями.

Ветровете на урагана са със скорост 260 км/час и той се придвижва на запад с 5 км/час, добави центърът.

Категория 5 е най-високата по скалата Сафир-Симпсън, като при тази категория скоростта на ветровете е над 250 км/час. "Мелиса" е най-силният ураган в съвременната история, който се очаква да порази малката карибска държава.

Националният център предупреди хората да останат на закрито и безопасно място.

В някои части на Източна Ямайка се очакват до 1 метър дъжд, а в западната част на Хаити до 40 см, сочат данни на института. "Има вероятност да настъпят катастрофални наводнения и редица свлачища", предупреди центърът.

В 7 населени места в Ямайка бяха обявени задължителни евакуации, като хората бяха извозени с автобуси до безопасни места.

Най-малко трима души загинаха заради бурята в Хаити, а четвърти човек загина в Доминиканската република, където има и един изчезнал човек.

"Искам да призова жителите на Ямайка да приемат ситуацията сериозно", каза Дезмънд Макинзи, заместник-председателят на съвета на Ямайка за справяне с бедствени ситуации.

Ураганът се очаква да стигне Източна Куба утре вечер. Предупреждения за урагани бяха издадени за провинциите Гранма, Сантяго де Куба, Гуантанамо и Олгин, а предупреждение за тропическа буря е в сила за Лас Тунас.

Според прогнозите в части от Куба се очакват до 50 см дъжд, както и опасност от бури по бреговете.

Предупреждение за тропическа буря остава в сила за Хаити.