Меркел упрекна Полша и балтийските страни за войната в Украйна

Бившият германски канцлер Ангела Меркел прехвърли индиректно вината за войната в Украйна върху балтийските държави и Полша.
В интервю за унгарската опозиционна медия Partizan Меркел намекна, че руската война в Украйна поне частично се дължи на отказа на някои европейските лидери да позволят разговори между нея, френския президент Еманюел Макрон и руския президент Владимир Путин през есента на 2021 г.
"През юни 2021 г. почувствах, че Путин вече не възприема сериозно Минските споразумения. Затова исках нов формат, в който Европейският съюз като цяло да може да разговаря пряко с него", каза Меркел в интервюто.
По думите ѝ това предложение не е било подкрепено от някои страни, основно балтийските държави и Полша.
"Тези страни се страхуваха, че няма да имаме обща политика към Русия. В крайна сметка това не се случи. След това напуснах поста си — и започна агресията на Путин", допълни тя.
На заседание на Европейския съвет през юни 2021 г. Меркел и Макрон предложиха идея за директни преговори с руския лидер, на фона на струпването на руски войски по границата с Украйна. Коалиция от източни държави, включително Полша, категорично се противопостави на инициативата, а благодарение на техния натиск в заключителния документ на срещата бе включен остър тон спрямо Москва, отбелязва "Политико".
Според Меркел невъзможността да се водят преки преговори с руския лидер е повлияла на по-нататъшното развитие на събитията.
Въпреки твърденията на Путин, че няма да нападне Украйна, през февруари 2022 г. руските войски нахлуват в украинските земи и започнаха продължаващата и до днес война.
"Времената се промениха и трябва да обмислим най-добрата позиция за постигане на мир", каза Меркел.
В интервюто тя каза още, че не смята унгарския премиер Виктор Орбан за "троянски кон" на Русия в Европа. Орбан се счита за един от малкото европейски лидери, близки до руския президент. Унгария е и една от малкото европейски държави, които продължават да купуват руски петрол и газ след началото на войната в Украйна.
Същевременно Меркел се обяви против решението на Унгария да продължи да внася руски енергийни ресурси.
Именно бившият германски канцлер, която беше начело на Германия от 2005 до 2021 г., даде зелена светлина на проекта "Северен поток 2" през 2015 г., въпреки анексията на Крим през 2014 г. Газопроводът от Русия до Германия получи финансиране през 2017 г. и беше завърешен през 2021 г., но така и не влезе в експлоатация заради влошените отношения между Запада и Русия.
Самото му изграждане доведе до много разногласия на международната сцена, като тогавашният председател на Европейския съвет и настоящ премиер на Полша Доналд Туск беше определил решението на Меркел като "най-голямата ѝ грешка".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
15 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Точно пък комсомолската секретарка да се изказва в сегашната ситуация...ми се струва най-малкото неуместно!
Късно е либе за ...
Още не ми е ясно, как немците толкова дълго време се довериха и оставиха държавата си в ръцете на една руска агентка, отровена от комунизма още в детската градина?!
Абсолютен агент на КГБ от ГДР. Немците бяха преметнати от тази свиня. Първо Грузия, после Северен Поток, накрая и малоумните споразумения в Минск. Абсолютен троянски кон на Путин.
Ми те и украинците наливаха доста, баце! Тръбите на Газпром през Украйна си прекарваха газ доскоро...и ни един дрон или снаряд не падна отгоре им :))) Договора на Киев с Газпром кога беше прекратен ? А?
Баси поврътливата тетка, то че е комунистическа възпитаница е ясно, ама не е ясно как успя да приспи цялата политическа класа
Тая дърта лека има три смъртни гряха към демокрацията в Европа :
Първият: политиката на финансови рестрикции, която беше единствено в интерес на тези които предизвикаха финансовата криза и против всички останали:
Вторият : безумното й решение да вкара милиони мигранти през европейските граници без да има изобщо представа какво да ги прави;
Първите двя гряха са всъщност основните причини за възхода на крайната десница и антисистемните и конспиративни теории през последните десет години.
И последният …
смъртен грях е дундуркането в тясно партиен ЕНП интерес на цяла поредица от авторитарни и полуавторитарни лидерчета като наш Боко и Орбан. За ролята й по отношение прокарване руските икономически интереси в ЕС изобщо да не говорим.
Така че тази престаряла лелка най-добре е да млъкне и повече да не се обажда..
Нагла, глупава, алчна, безплодна бабичка!
Тъпите, недалкновидни, мЕркЕлтилни немски свини 3 пъти за последните 100 години докараха на Европа пълномащабна война, разруха и смърт!
КОЙ съсздаде хаос в Европа и доведе до възхода на лумпенекстремистките партии в следствие на безумна мигранстска политика?