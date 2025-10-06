Меркел упрекна Полша и балтийските страни за войната в Украйна

Бившият германски канцлер Ангела Меркел прехвърли индиректно вината за войната в Украйна върху балтийските държави и Полша.

В интервю за унгарската опозиционна медия Partizan Меркел намекна, че руската война в Украйна поне частично се дължи на отказа на някои европейските лидери да позволят разговори между нея, френския президент Еманюел Макрон и руския президент Владимир Путин през есента на 2021 г.

"През юни 2021 г. почувствах, че Путин вече не възприема сериозно Минските споразумения. Затова исках нов формат, в който Европейският съюз като цяло да може да разговаря пряко с него", каза Меркел в интервюто.

По думите ѝ това предложение не е било подкрепено от някои страни, основно балтийските държави и Полша.

"Тези страни се страхуваха, че няма да имаме обща политика към Русия. В крайна сметка това не се случи. След това напуснах поста си — и започна агресията на Путин", допълни тя.

На заседание на Европейския съвет през юни 2021 г. Меркел и Макрон предложиха идея за директни преговори с руския лидер, на фона на струпването на руски войски по границата с Украйна. Коалиция от източни държави, включително Полша, категорично се противопостави на инициативата, а благодарение на техния натиск в заключителния документ на срещата бе включен остър тон спрямо Москва, отбелязва "Политико".

Според Меркел невъзможността да се водят преки преговори с руския лидер е повлияла на по-нататъшното развитие на събитията.

Въпреки твърденията на Путин, че няма да нападне Украйна, през февруари 2022 г. руските войски нахлуват в украинските земи и започнаха продължаващата и до днес война.

"Времената се промениха и трябва да обмислим най-добрата позиция за постигане на мир", каза Меркел.

В интервюто тя каза още, че не смята унгарския премиер Виктор Орбан за "троянски кон" на Русия в Европа. Орбан се счита за един от малкото европейски лидери, близки до руския президент. Унгария е и една от малкото европейски държави, които продължават да купуват руски петрол и газ след началото на войната в Украйна.

Същевременно Меркел се обяви против решението на Унгария да продължи да внася руски енергийни ресурси.

Именно бившият германски канцлер, която беше начело на Германия от 2005 до 2021 г., даде зелена светлина на проекта "Северен поток 2" през 2015 г., въпреки анексията на Крим през 2014 г. Газопроводът от Русия до Германия получи финансиране през 2017 г. и беше завърешен през 2021 г., но така и не влезе в експлоатация заради влошените отношения между Запада и Русия.

Самото му изграждане доведе до много разногласия на международната сцена, като тогавашният председател на Европейския съвет и настоящ премиер на Полша Доналд Туск беше определил решението на Меркел като "най-голямата ѝ грешка".