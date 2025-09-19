Мерц иска решение за европейски боен самолет до края на годината

Берлин и Мадрид ще се опитат да постигнат решение по европейския проект за изтребители на бъдещето (Future Combat Air System, FCAS) до края на 2025 г.. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на пресконференция в Мадрид с испанския премиер Педро Санчес, предаде БТА.
"Споделяме едно и също мнение: сегашната ситуация е незадоволителна. Не напредваме по този проект. И двамата водим дискусия с френското правителство, и двамата искаме да намерим решение възможно най-бързо", допълни Мерц.
Проектът FCAS стартира през 2017 г. Като съвместна инициатива на Франция и Германия. По-късно към него се присъдинява и Испания. FCAS минава за най-значителният отбранителен проект на Европа, но напредъкът по него е малък заради спорове между френския производител Dassault и европейската група Airbus, която представлява в този случай интересите на Берлин и Мадрид.
Санчес оцени високо изказването на германския канцлер за проекта.
"Интересът на Испания към този проект е искрен и се запазва изцяло, но, наистина, при условията, които трите страни - Германия, Франция и Испания - бяха договорили предварително", каза той.
Мерц пристигна вчера в Мадрид, за да обсъди със Санчес сътрудничеството между двете страни, европейските политически въпроси и политиката за сигурност.
Отношенията между Германия и Испания като цяло са добри, но двете страни имат значителни различия в позициите си по отношение на Израел. Макар Мерц да критикува остро израелската военна операция в ивицата Газа, Германия досега отказва да наложи санкции на Израел с изключение на ограничаването за германския износ на оръжия.
Берлин ще има решение дали да подкрепи санкциите на Европейския съюз срещу Израел преди срещата на ЕС в Копенхаген през октомври, заяви канцлерът в Мадрид.
