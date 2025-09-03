Мерц за първи път нарече Путин военнопрестъпник

Германският канцлер Фридрих Мерц за първи път публично определи Владимир Путин като военен престъпник.

„Той е военен престъпник. Може би един от най-сериозните военни престъпници на нашето време, когото днес виждаме в голям мащаб. И ние трябва ясно да разберем как да се справим с военнопрестъпниците. Снизхождението тук е неуместно“, каза Мерц в интервю за телевизия Sat.1.

Der Spiegel отбелязва, че Мерц, като канцлер, вече е обвинил Русия в „най-сериозните военни престъпления“, но все още не бе наричал Путин военен престъпник.

Според него руският президент ще продължи войната срещу Украйна, тъй като няма основания за прекратяване на огъня или мирно споразумение. Мерц обаче призова западните страни да създадат такива основания.

„Трудно е да се направи това военно, но е възможно икономически“, отбеляза германският канцлер. Според него Русия може да бъде „доведена до състояние на икономическо изтощение“. В този случай тя няма да може да поддържа военната си машина и да продължи да завзема украинска територия. За тази цел Мерц предложи въвеждането на мита срещу страни, които продължават да търгуват с Русия. Мерц обърна внимание и на факта, че Путин все още не е в дипломатическа изолация, включително поради действията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Фридрих Мерц

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков отговори, като каза, че „Мерц е направил много лоши изявления през последните часове“.

„Следователно, неговото мнение едва ли може да бъде взето предвид в момента“, добави говорителят на Кремъл, коментирайки по-специално предложението на Мерц Женева да се превърне в платформа за преговори за уреждане на руско-украинската война.

В края на август германският канцлер заплаши със затягане на санкциите срещу Русия, ако в близко бъдеще не се проведе „фактически договорена“ среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски. „За този случай Европейският съюз разработва допълнителни санкции. Американският президент също не изключи въвеждането на допълнителни санкции“, каза Мерц. Същевременно, ако срещата на върха Путин-Зеленски бъде провалена, германският канцлер предложи незабавно провеждане на тристранна среща на президентите на Руската федерация, Украйна и Съединените щати.

Идеята за директни преговори между Зеленски и Путин възникна след преговорите между руския и американския президент в Аляска. Москва обаче скоро постави условия. Според руския външен министър Сергей Лавров, Путин ще бъде готов да се срещне с украинския президент само след „подробно уточняване“ на дневния ред. Зеленски от своя страна подчерта, че именно Русия блокира процеса. „Украйна не избягва преговорите и е готова за тях във всякакъв формат. Очакваме, че нашите партньори ще помогнат за постигането на поне минимално конструктивна позиция от Москва“, каза той.

Според източници на Ройтерс, близки до Кремъл, в замяна на прекратяване на войната Путин изисква Киев да се откаже от Донбас, членството в НАТО и разполагането на чуждестранни войски, както и да намали собствената си армия. Освен това Москва настоява за законово закрепени гаранции за неразширяване на НАТО на изток.