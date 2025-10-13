Местят делото за побоя над полицейския шеф от Русе във Велико Търново

Прокуратурата във Велико Търново поема разследването по случая с пребития шеф на русенската полиция Николай Кожухаров, съобщи "Сега". Делото се мести заради съмнения, че прокурорите от Русе може и да не са безпристрастни. Материалите са пратени в Търново с постановление на зам.главен-прокурор. По правило такова прехвърляне се прави от главния прокурор. Само преди няколко дни обаче Върховният касационен съд се произнесе, че Сарафов няма правомощие да иска възобновяване на стари дела и така се появиха съмнения и за останалите му правомощия.

Какво се случи на 4-ти септември?

Кожухаров бе пребит в малките часове на 4 септември в центъра на Русе в близост до жилището му. Обвиняеми за побоя са пълнолетните Жулиен Кязъмов, Виктор Иванов, Кирил Гочев и 15-годишният Станислав А. Неофициалната версия гласеше, че Кожухаров и съседът му Георги Димитров се натъкнали на четиримата младежи, които според тях "дрифтирали" на улицата. Полицаят им направил забележка, а те излезли от колата и нападнали него и съседа му. След побоя той се прибрал, около три часа по-късно му прилошало и постъпил в болница, където в продължение на четири часа бил подложен на животоспасяваща операция.

Часове след побоя вътрешният министър Даниел Митов отиде в Русе и обяви, че младежите са извършили "посегателство срещу държавата". Обвинение за нанасяне на телесна повреда бе повдигнато на 19-годишния Кязъмов и на непълнолетния Станислав А., а другите двама младежи – Виктор Иванов и шофьорът на автомобила Кирил Гочев бяха обвинени само в хулиганство.

Версиите се разминават

Версията на МВР бързо се пропука. Оказа се, че приятелят на Кожухаров е посегнал първи. Колкото до версията с дрифтенето и карането с превишена скорост, стана ясно, че на въпросната улица е поставен знак за ограничение от 30 километра дни след инцидента.

Родителите на Кязъмов заявиха, че Кожухаров и Димитров били пияни и налетяли на момчетата. Според техните думи полицаят провокирал младежите с цинични думи, а приятелят му дори ударил шамар на едно от момчетата. Последвала разправа и накрая на свадата полицаят се легитимирал.

Последиците

Заради травмите Кожухаров бе загубил литър и половина кръв. Той прекара няколко дни в болницата и след това бе освободен за домашно лечение.

Тримата пълнолетни младежи първоначално бяха оставени под постоянен, а впоследствие - под домашен арест. 15-годишният бе под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая за известно време, а на втора инстанция тази мярка бе заменена с родителски надзор.