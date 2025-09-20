Meta представи умни очила с вграден цветен екран

Технологичният гигант Meta представи нов модел умни очила Meta Ray-Ban Display, които за първи път разполагат с цветен екран в стъклото.
Дисплеят е разположен върху дясното стъкло на очилата. За потребителя изглежда сякаш екранът е във въздуха, докато за хората наоколо той не се вижда. На екрана могат да се извеждат рецепти, маршрути или съобщения от смартфон, както и да се използва функция за изкуствен интелект – например за получаване на информация за произведение на изкуството или за сграда на улицата. Очилата се свързват чрез блутут с телефони с операционни системи Android и iOS.
В рамката е вградена камера за снимки и видео. При заснемане се включва светлинен индикатор, който сигнализира на околните. Очилата имат също микрофон и високоговорители, което позволява провеждане на разговори. Управлението е чрез докосване и плъзгане по рамките, както и чрез специална гривна, която разпознава движения на китката като докосвания и стискания. Очилата регистрират и движенията на пръстите върху повърхности, имитиращи писане.
Meta Ray-Ban Display ще бъдат налични в САЩ още този месец на цена 799 долара (около 680 евро). В началото на 2026 г. моделът ще излезе на пазарите в Обединеното кралство, Франция, Италия и Канада. В Европа очилата ще бъдат достъпни от началото на 2026 г., но цените в евро все още не са обявени. Средното време за работа на дисплея е шест часа с едно зареждане, а калъфът осигурява допълнителни 30 часа живот на батерията.
В Нидерландия ще се предлагат умни очила Meta Ray-Ban без екран. Те също разполагат с камера, микрофон и високоговорители, позволявайки заснемане на снимки и видео, провеждане на разговори и слушане на музика. Батерията им издържа до осем часа с едно зареждане, а калъфът осигурява още 48 часа. Цената е 419 евро.
Очилата на Meta предизвикаха полемика поради опасения за нарушаване на неприкосновеността на личния живот. Въпреки сигналната светлинка мнозина не забелязват, че се извършва запис. На фестивал в Ротердам мъж бе засечен да снима жени в тоалетни помещения, което доведе до забрана за влизане с очила с камера в музикалната сцена "Тиволи Вреденбург" в Утрехт.
