Meta работи по отстраняване на глобален срив на Facebook и Instagram

Глобален срив бе наблюдаван в сряда при няколко приложения на Meta. Facebook и Instagram не се зареждаха за редица потребители, включително и в България. В други случаи, когато се зареждат, показват по-стари публикации. Изглежда, че възстановяването на Threads се случва най-бързо.

"Наясно сме, че технически проблем влияе на способността на някои потребители да имат достъп до нашите приложения", написаха от Meta в X.

"Работим, за да върнем нещата към нормалното им функциониране възможно най-бързо и се извиняваме за причинените неудобства.", добавиха от компанията.

Hi, we know there’s a technical issue impacting some people’s ability to access Instagram.



We’re working to get things back to normal as quickly as possible and are sorry for any inconvenience.#instagramdown