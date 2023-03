Международният прес институт: Делото срешу Mediapool e "шокиращо"

Съдебният иск за 1 милион лева, заведен от "Лев инс" срещу Mediapool.bg, e "шокиращ пример" за неоснователно съдебно дело (vexatious litigation), заведено за цитиране на публично достъпни коментари на министър. Това се казва в позиция на Международния прес институт (IPI), една от най-големите и стари медийни организации в света.

Институтът е основател на Глобалната мрежа на независимите медии, която вече е разпространила в своята система "сигнал за тревога" по отношение на защитата на медийната свобода в ЕС заради делото срещу Mediapool.bg.

?￰ ゚ヌᆲ #Bulgaria: In a shocking example of vexatious litigation, independent news outlet @Mediapoolbg has been sued for a record €500,000 by insurance company Lev Ins, simply for quoting publicly available comments made by a minister.@MediaFreedomEU alert?https://t.co/dI0tLXigNx

— IPI - The Global Network for Independent Media (@globalfreemedia) March 9, 2023

Съобщението цитира информационния материал на журналистката Цветелина Соколова "България pak е заплашена от изключване от системата "Зелена карта", предизвикал "Лев инс", една от водещите застрахователни компании в България, да заведе безпрецедентния съдебен иск срещу Mediapool.bg за 1 млн. лева.

Международният прес институт отбелязва, че въпросната публикация се позовава на изказване на служебния министър на финансите Росица Велкова по време на правителствено заседание, стенограмата от коeто е публично достъпна в правната система на Министерския съвет.

"Статията цитира Велкова и прави преглед на историята на проблемите на България със "Зелена карта", международния сертификат за застраховка за шофьорите в чужбина. Материалът също така отбелязва опасенията, изразени от министъра, че страната и стотици хиляди шофьори могат да загубят правата си по системата "Зелена карта", се казва в сигнала за тревога на IPI.

В позицията изрично се казва, че медийната организация е предложила право на отговор на застрахователната компания и въпроси са били изпратени по електронната поща. Компанията отказа да изпрати коментар и в отговора си заплашва със съд, напомня Международният прес институт и допълва, че подобно дело би могло да доведе до фалит българската медия.

Преди ден "Репортери без граници" призова "Лев инс" да оттегли съдебния иск за 1 млн. лева срещу Mediapool с коментар, че българската медия е отразила официален правителствен документ, водена от обществения интерес. Искът на "Лев инс" бе определен от "Репортери без граници" като злоупотребяващ (abusive).

"Балканска инициатива за свободни медии" (BFMI) също декларира, че започва активно да следи случая и ще докладва пред Съвета на Европа.

Асоциацията на европейските журналисти – България бе първата, която призова "Лев инс" да оттегли съдебния иск.

"Искът на застрахователната компания "Лев Инс" срещу Mediapool за 1 млн. лв. е класически пример за "дело шамар" или стратегическо дело за ограничаване на общественото участие", се казва в позиция.

АЕЖ информира, че "ще подаде сигнал за случая до Платформата за защита на журналистите на Съвета на Европа и ще използва всички налични механизми за даване на международна гласност на случая, както и за подкрепа на колегите ни".

Настоява се и за категоричен отговор от страна на журналистическата общност и на обществото, тъй като материалът на Mediapool е от обществен интерес, доколкото въпросът дали България ще бъде извадена от системата "Зелена карта" засяга милиони български потребители.

"В никакъв случай не бива да се стига до нормализиране на подобни искове срещу медии и журналисти, тъй като това би имало смразяващ ефект върху цялата медийна среда", се казва в позицията.

"Абсурдно е медия да бъде съдена за това, че е цитирала изказване на министър, като се е позовала на официална стенограма. Недопустим е и размерът на предявения иск – 1 млн. лева. Действията на компанията навеждат на мисълта, че целта им е да бъдат отказани медии и журналисти изобщо да се занимават със застрахователя, изправени пред риска срещу тях да се води дело за колосалната сума от 1 млн. лева", коментира АЕЖ-България.

Журналистическата организация прави извода, че Mediapool "очевидно е обект на систематичен натиск" чрез делата "шамари".