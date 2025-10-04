Международното летище в Мюнхен бе затворено за втора поредна вечер заради дронове

Двете писти на международното летище в Мюнхен бяха затворени в петък вечерта заради забелязани дронове. Това става за втори път за по-малко от денонощие, а десетки полети са анулирани или отклонени, което блокира около 6500 пътници, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Рано тази сутрин летището отложи планираното възобновяване на дейност в 5 ч. местно време (6 ч. българско) заради забелязани дронове и посъветва пътниците да поддържат контакт с авиокомпаниите.

"Германският контрол на въздушния трафик ограничи полетите на Мюнхенското летище като предпазна мярка заради непотвърдени полети на дронове и ги отмени до второ нареждане", се казва в изявление на летището, публикувано на сайта му.

По-късно летищните власти съобщиха, че 23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени.

"Подобно на миналата нощ летището и авиолиниите се погрижиха за пътниците", се добавя в изявлението.

"Предоставени са походни легла, одеяла, напитки и закуски", съобщава още летището.

Първите отклонени полети заради забелязани дронове са били в 20:35 ч. снощи.

Международното летище в Мюнхен беше затворено за няколко часа и в четвъртък вечерта, след като в небето край него бяха забелязани дронове.

През последните седмици забелязани дронове станаха причина за затварянето на няколко летища в Европа, а властите на някои страни обвиниха Русия за инцидентите. Кремъл отрече всякакво участие.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт вчера обеща да внесе законопроект, който да улесни полицията да внася искания до военните да свалят дронове.