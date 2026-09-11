МФ ще спира пари на кметовете, ако спешно не съберат неплатените данъци над 375 евро

Министерството на финансите (МФ) пришпори кметовете спешно да предприемат действия за събиране на неплатените от гражданите и фирмите данък "сгради", данък върху превозните средства, както и такса "смет", ако всяко от тези задължения е на стойност над 375 евро. Мярката беше записана в Закона за държавния бюджет за 2026 г., но по нея в края на август е изпратено и писмо на финансовия министър Гълъб Донев. В него местната власт изрично е предупредена, че ако мярката не се изпълни, министърът може да прибегне до ограничаване или спиране на някои плащания.

Според Закона за публичните финанси министърът има право да "ограничи или преустанови трансфери/ограничи лимити за плащания на бюджетните организации при нарушаване на бюджетната дисциплина".

Гълъб Донев е указал на кметовете да предприемат спешни действия по издаване на ревизионни актове или актове за установяване на задължения и за предприемане на последващи действия по отношение на неплатените, но непогасени по давност задължения за минали години (недобори). Общинските данъчни служби следва да връчат съответните актове на длъжниците, а ако те не платят доброволно – да ги предадат за принудително събиране на Националната агенция за приходите (НАП) или на съдебни изпълнители.

Донев е изискал от местните власти да му докладват как изпълняват мярката, но също така и обяснение защо досега не са си вършили ефективно работата по неиздаване в пълен обем на съответните актове за установяване на задълженията. Донев иска още да му се опишат причините защо въпросните дългове не са предадени за принудително събиране на НАП или на съдебен изпълнител.

Оказва се, че общините имат огромна несъбираемост по ключовите данъци и такси за минали години. Гълъб Донев обръща внимание, че към 31 юли 2026 г. по данни от касовите отчети на общините приходите от данък "сгради" бележат спад спрямо постъпленията от този данък за същия период на 2025 г.

По данни на МФ за 261 от всички 265 общини несъбраните основни данъци и такса "смет" от минали години (недобори - главница) към 30 юни 2025 г. (без тези, които са погасени по давност) са на стойност 404.8 млн. евро. Специално несъбраният данък "сгради" е 67.9 млн. евро, несъбраният данък върху превозните средства – 161 млн. евро, а такса "смет" – 175.9 млн. евро.

Гълъб Донев е установил "недопустимо бездействие" на местните власти при събирането на недоборите.

"От посочените несъбрани непогасени по давност недобори общо за трите вида основни приходи в общинските бюджети едва 16% са предадени за принудително събиране на публични изпълнители на НАП по реда на ДОПК или на съдебни изпълнители по реда на ГПК, което е показателно за недопустимо бездействие от страна на голяма част от общинските органи по приходите във връзка с издаването на актове за установяване на задължения по чл. 107 от ДОПК или ревизионни актове и за предприемане на последващи действия в случаите на неплатени непогасени по давност задължения за минали години (недобори), въпреки големия потенциал за събиране на приходи по общинските бюджети от въпросните вземания", пише в писмото на финансовия министър до кметовете.

Общините събират сами местните данъци след реформата по създаването на Националната агенция за приходите преди 20 години. Местната власт обаче се оказа далеч по-неефективна при събирането на задълженията на гражданите и фирмите в сравнение с централната данъчна администрация. Въпреки това "Прогресивна България" ще разчита именно на мерки за по-високи постъпления от местните данъци и такси, за да намали дефицитите в следващите няколко бюджета. В петък депутатът от ПБ Стефан Белчев обяви, че формацията планира повишаване на данъчните оценки на имотите с 30% през 2027 г. и с по още 35% през 2028 и 2029 г., а те са определящи именно при изчисляването на данък "сгради" и такса "смет".