MI6 открива нов портал в даркнет за набиране на шпиони за Обединеното кралство

Британската разузнавателна служба MI6 стартира нова защитена платформа в даркнет с цел да улесни набирането на агенти в Русия и по света, съобщиха от Министерството на външните работи. Сигурната комуникационна система, наречена Silent Courier, е създадена да засили националната сигурност чрез предоставяне на дискретен канал за контакт с потенциални източници на информация, предаде Sky news.

Външният министър Ивет Купър заяви:"Светът се променя и заплахите, пред които сме изправени, се множат. Затова трябва да гарантираме, че Великобритания винаги е една крачка пред нашите противници."

Порталът Silent Courier става достъпен от петък и ще предлага сигурен начин за подаване на чувствителна информация, свързана с тероризъм или враждебна разузнавателна дейност. Подробни инструкции за използването му – включително препоръки за надеждни VPN услуги и устройства, които не могат да бъдат свързани с потребителите – ще бъдат публикувани в официалния канал на MI6 в YouTube.

Оттеглящият се директор на MI6 сър Ричард Мур ще представи официално Silent Courier и ще разкрие повече подробности за портала в реч в Истанбул в петък. Мур, който и преди е призовавал руснаци да сътрудничат на британското разузнаване, се очаква да заяви:

"Днес приканваме хората, които разполагат с чувствителна информация за глобална нестабилност, международен тероризъм или дейност на враждебни държавни служби, да се свържат с MI6 по сигурен начин онлайн. Нашата виртуална врата е отворена за вас."

ЦРУ въведе сходен подход през 2023 г., публикувайки видеа в социалните мрежи с цел привличане на потенциални руски шпиони.