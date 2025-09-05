Мигрантският натиск е десет пъти по-нисък спрямо миналата година. Дронове и видеонаблюдение на границата

Мигрантският натиск в момента е десет пъти по-нисък спрямо юли и август миналата година, а до края на 2026 г. българо-турската граница ще бъде напълно оборудвана с видеонаблюдение и антидрон системи, съобщи директорът на Главна дирекция "Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.
Срокът по договорите за изграждане на двете системи е четири години, т.е. от 2025 до 2029 г., но амбицията ни е да приключим до края на 2026 г., тъй като това е в национален интерес и в европейски, посочи директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“.
"За последното денонощие имаме 39 предотвратени опита за преминаване на границата. Миналата година на 5 септември те бяха 264, а през 2023 г. – 1260. Сами можете да направите разликата“, каза Антон Златанов, цитиран от БТА.
Tой посочи, че до края на 2026 г. цялата 271-километрова българо-турска граница ще бъде оборудвана не само с ограда, но и с видеонаблюдение, системи за радиолокация и антидрон защита.
Това ще осигури контрол и на въздушното пространство до 3000 метра, което в момента не се наблюдава.
Директорът на ГД "Гранична полиция“ заедно с премиера Росен Желязков и министъра на вътрешните работи Даниел Митов присъства на откриването на новоизграден близо 5-километров участък от сензорна линия със 101 видеокамери на държавната граница с Турция в района на с. Крайново, община Болярово.
Сензорната линия е част от проект на стойност 170 млн. лева, който България реализира за разширяване обхвата на интегрираната система за наблюдение по границата. Ще бъдат обхванати 100 км от границата с около 2500 камери от най-ново поколение, които не са покрити от видеонаблюдение. В проекта е включена и антидрон система.
През юли, в присъствието на вътрешния министър на Австрия Герхард Карнер бяха открити други 2.5 км от сензорната линия, в района на село Голям Дервент, Елховско.
Това е най-натоварената външна граница на Европейския съюз, както и една от най-натоварените граници в света, каза вътрешният министър Даниел Митов.
"Това е поредното технологично въведение и съоръжение, което става част от интегрираната система за опазване на границата. Това не е просто границата между България и Турция, а границата между останалия свят и Европейския съюз“, посочи премиерът Росен Желязков и също изказа благодарност към граничните полицаи.
Гарантирано от ГЕРБ! ;)
Е, 39 опита за едно денонощие малко ли е? Това значи, че на всеки 37 минути се предотвратява по един опит за преминаване. А колко опити са успешни знаем ли въобще? Щото сигурно са повече от неуспешните, като се има предвид, че силите на гранична полиция са текива, че се пада по половин полицай на километър
Как се мери паскали?