Милиардна инвестиция в съвместния завод на ВМЗ Сопот и "Райнметал"

Държавното дружество "Вазовски мшиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот и германският концерн "Райнметал" ще правят съвместно предприятие в областта на отбраната, като инвестицията в него ще е до 960 млн. евро - над два пъти повече спрямо първоначално обявените 420 млн. евро. Това информира министрите икономическият министър Петър Дилов (ИТН) по време на заседание на правителството в края на юли.

Тогава министрите одобриха България да кандидатства за заем от около 3 млрд. евро за превъоръжаване по европейския механизъм "Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE), става ясно от публикуваната стенограма.

Новината разпространи БНР, докато Министерският съвет не излезе с официално съобщение, най-вероятно защото точката е приета на вносител, става ясно от стенограмата. Днес обаче ресорните министерства - на икономиката, под чиято шапка е ВМЗ, и на отбраната, което ще ползва продукцията, също запазиха мълчание относно бъдещото начинание.

Създаването на съвместно дружество между "ВМЗ" и "Райнметал" обяви още през април лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който дори се разходи до централата на компанията в Дортмунд и гледа мача между "Борусия" и "Барселона" от Шампионската лига, но в хотелската си стая, а не на стадиона.

Смесеното предприятие между българския оръжеен завод и германския концерн ще е за "производство на енергетични материали и заряди, и завод за производство на 155-милиметрови боеприпаси", казва министъра на икономиката Петър Дилов. Той предлага страната ни да кандидатства за заем до 960 млн. евро за изграждането на завода по механизма SAFE. Това е над два пъти повече от обявената от Борисов инвестиция от 420 млн. евро само преди три месеца.

Най-вероятно причината за драстичното оскъпяване е, че ще се правят два отделни завода - един за енергетични материали и заряди, и друг - за 155-милиметрови боеприпаси, какъвто е натовския стандарт.

Въпроси около размера на инвестицията

Абосолютно всички изказали се министри на заседанието по тази точка подкрепят инвестицията за смесеното оръжейно предприятие. Но очевидно има различни мнения относно размера ѝ.

Тъй като новите 960 млн. евро ще са допълнителни към вече одобреното предложение за 3 млрд. евро зааем за превъоръжаване, финансовият министър Теменужка Петкова обръща вничание, че външният дълг не трябва да превишава 60% от брутния вътрешен продукт на страната.

Вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев подкрепя "допълнението на колегата Дилов" за новата смесена фирма. "Но доколкото преговори текат и към момента, предлагам точката да се приеме на вносител, за да има два или три дни, в които да имаме възможност да изчистим всички технически детайли и параметри, включително и размера на финансирането", казва Томислав Дончев.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов няма нищо против изграждането на завода. От думите му става ясно, че инвестицията до 960 млн. евро ще бъде добавена към вече одобрения от правителството заем от около 3 млрд. лв. по инструмента SAFE. Така България ще изтегли близо 4 млрд. евро заем за превъоръжаване, но в това няма нищо страшно, защото Гърция например ще тегли 28 млрд. евро за превъоръжаване, посочва Запрянов. Той все пак се съгласява с мнението на Томислав Дончев точката да се приеме на вносител, за да се изчистят всички въпроси.

Снаряди по натовски стандарт

Новите 155-милиметровите боеприпаси, които ще се произвеждат в съвместния българо-германски завод, са известни като натовски стандарт. Те ще са нужни за новите caмoxoдни гayбици Саеѕаr, ĸoитo нaшaтa apмия купува oт Фpaнция.

155 мм снаряди се използват и за войната в Украйна. През 2023 г. година стана ясно, че ВМЗ рекламира производството на такива калибри. Тогава от военното министерство, уточниха, че у нас има само две частни фирми, които произвеждат 155 милиметровия калибър.

Реализацията на проектите с "Райнметал" ще предоставят възможности за разширяване и модернизация на производствения капацитет на ВМЗ, ще допринесат за укрепване на веригите на доставка, ще осигурят необходимите условия за развитие на нови производствени способности, оперативно съвместими с изискванията на Европейския съюз и НАТО, отбелзва мнистър Дилов.

Очаква се, също така, да бъдат разкрити и нови работни места, а финансовото участие на държавното предприятие ВМЗ в съвместното дружество ще генерира допълнителни приходи чрез местни данъци и дивиденти, допълва той.

В началото на юли ВМЗ-Сопот обяви, че поръчките му за тази година ще стигнат 1 милиард лева. За първото тримесечие само е продал оръжие за 296,3 млн. лв. срещу 191,7 млн. лв. за цялата 2021 г.

