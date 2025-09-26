Минимум 150 лева: По-високи стипендии за студентите от октомври

От 1 октомври влиза в сила ново увеличение на стипендиите за студентите и докторантите в държавните университети и научни организации. Размерът на стипендията на студентите ще варира между 150 и 250 лева, което е повишение с 15 %. Докторантските стипендии нарастват още повече - с 27.3 % - и ще достигнат 1562 лева месечно (с 335 лева повече от досегашния размер). Идеята зад нарастването на стипендиите е осигуряването на по-добри условия за академично и научно развитие на студентите, като им осигури финансова стабилност.

Решението за увеличението е резултат от последователните усилия на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и диалога между студентската организация и Министерството на образованието и науката (МОН). През 2023 г. НПСС извоюва предходното увеличение на студентските стипендии – тогава минималният размер се повиши от 85 на 120 лева, а максималният - от 180 на 200 лева. През 2024 г. организацията продължи да настоява за равнопоставеност между студентите, включително тези в частните висши училища и обучаващите се в платена форма на обучение.

Според студентското представителство повишенията на стипендиите представляват "признание за усилията и постиженията на студентите и докторантите и ролята им в развитието на българското общество и наука".