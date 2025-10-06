Министър ще отчете наводненията в хотел на Ветко Арабаджиев, предполагаем виновник за тях

Регионалният министър Иван Иванов избра да представи първите данни от разпоредената от него проверка в наводнените райони в столичния хотел "Маринела" на Ветко Арабаджиев. Това съобщи пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

В съобщието е посочено, че министър Иванов (БСП) ще бъде там, за да връчи награда в конкурса "Кмет на годината".

В същото време вицепремиерът Атанас Зафиров (БСП) се закани в неделя, че "повече безхаберие и мърлявщина няма да бъдат толерирани".

"Ще положа лични усилия виновните, ако има такива, да получат най-строги наказания, предвидени от закона. С нетърпение очаквам резултатите от възложените проверки на ДНСК, Басейнова дирекция, работата на прокуратурата", каза Зафиров при откриването на 10-километров участък от магистрала "Хемус" в неделя.

"Сегашното застрояване ми изглежда сякаш някой доста се е постарал, за да спечели големи пари", коментира тогава регионалният министър Иван Иванов.

Екоминистърът Манол Генов, техен съпратиец, заяви днес пред БНТ, че "широко затворените очи и алчността на инвеститорите доведоха до тези човешки жертви". Според него въпросът е институциите да си свършат работата при проверките. Той не се ангажира дали ще бъдат открити виновници за трагедията, но допусна, че "може да има и съмнения за корупция".

Ветко Арабаджиев и Николай Димитров са двете имена, които се споменават многократно през последните дн заради наводненията във вилното селище "Елените". Първият е негов приватизатор и собственик, а вторият - кмет на община Несебър от 2007 г. насам, в чиято юрисдикция попада комплексът. Това означава, че Николай Димитров е бил наясно със застрояването на пресъхналата река, за която се твърди, че е причина за бедствието.

Преди десетина години Ветко Арабаджиев се прочу с незаконното надстрояване на едноетажното тяло на хотел "Маринела" за казино.

В началото на юни 2016 г. Съюзът на архитектите и Камарата на архитектите у нас се обявиха срещу надстрояването на Японския хотел, както беше известен по времето на социализма, но прекръстен от Ветко Арабаджиев на името на съпругата му. Архитектурната гилдия обяви, че това е грубо посегателство над един от шедьоврите на световноизвестния японски архитект Кишо Курокава. Хотелският комплекс е единствен по рода си в Източна Европа.

Оказва се обаче, че според становище на Министерството на културата, ръководено тогава от Вежди Рашидов, сградата не е паметник на културата. А тогавашният главен архитект на район "Лозенец" Тодор Господинов услужливо беше издал разрешение за надстрояване. Безобразието беше спряно от тогавашния главен архитект на софия Петър Диков.