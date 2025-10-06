Министър ще отчете наводненията в хотел на Ветко Арабаджиев, предполагаем виновник за тях

Регионалният министър Иван Иванов избра да представи първите данни от разпоредената от него проверка в наводнените райони в столичния хотел "Маринела" на Ветко Арабаджиев. Това съобщи пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
В съобщието е посочено, че министър Иванов (БСП) ще бъде там, за да връчи награда в конкурса "Кмет на годината".
В същото време вицепремиерът Атанас Зафиров (БСП) се закани в неделя, че "повече безхаберие и мърлявщина няма да бъдат толерирани".
"Ще положа лични усилия виновните, ако има такива, да получат най-строги наказания, предвидени от закона. С нетърпение очаквам резултатите от възложените проверки на ДНСК, Басейнова дирекция, работата на прокуратурата", каза Зафиров при откриването на 10-километров участък от магистрала "Хемус" в неделя.
"Сегашното застрояване ми изглежда сякаш някой доста се е постарал, за да спечели големи пари", коментира тогава регионалният министър Иван Иванов.
Екоминистърът Манол Генов, техен съпратиец, заяви днес пред БНТ, че "широко затворените очи и алчността на инвеститорите доведоха до тези човешки жертви". Според него въпросът е институциите да си свършат работата при проверките. Той не се ангажира дали ще бъдат открити виновници за трагедията, но допусна, че "може да има и съмнения за корупция".
Ветко Арабаджиев и Николай Димитров са двете имена, които се споменават многократно през последните дн заради наводненията във вилното селище "Елените". Първият е негов приватизатор и собственик, а вторият - кмет на община Несебър от 2007 г. насам, в чиято юрисдикция попада комплексът. Това означава, че Николай Димитров е бил наясно със застрояването на пресъхналата река, за която се твърди, че е причина за бедствието.
Преди десетина години Ветко Арабаджиев се прочу с незаконното надстрояване на едноетажното тяло на хотел "Маринела" за казино.
В началото на юни 2016 г. Съюзът на архитектите и Камарата на архитектите у нас се обявиха срещу надстрояването на Японския хотел, както беше известен по времето на социализма, но прекръстен от Ветко Арабаджиев на името на съпругата му. Архитектурната гилдия обяви, че това е грубо посегателство над един от шедьоврите на световноизвестния японски архитект Кишо Курокава. Хотелският комплекс е единствен по рода си в Източна Европа.
Оказва се обаче, че според становище на Министерството на културата, ръководено тогава от Вежди Рашидов, сградата не е паметник на културата. А тогавашният главен архитект на район "Лозенец" Тодор Господинов услужливо беше издал разрешение за надстрояване. Безобразието беше спряно от тогавашния главен архитект на софия Петър Диков.
Ей, за пет копейки колко много може да се изложи човек.....
Топла, рекmaлна.
Интересно каква е връзката на "приватизатора" със структурите на БКП/ДС
При създалата се ситуация, от сега мога да се обзаложа, че освен природата в Елените, която вече са наказали (с презастрояване върху речни корита и дерета), други наказани няма да има.
Абе либвраслъка, нали бай ти Веско беше един от нашите бре ... Нали беше ЖЕРТВА НА ПРОКУРОРСКИЯ ПРОИЗВОЛ НА ГЕШЕВ БЕ !!! Нали миехте асфалта с крокодилски сълзи за сина му Вълчо бе ... Ех... колко в трудно си либерал в днешно време бе
„Може да се окаже, че всички тези постройки там нямат Акт 16. Нито една от тези постройки няма Акт 16.
Не, те камуняците просто толкова си могат, едва ли е направил връзката министер Иванов, която прави Медиапул и само се излага, както го прави регулярно напоследък. Впрочем, какво има за чудене - щом днес видяхме едни "младежи", които обвиняват ПП-ДБ, че сами си слагали въжето около шията, с бухалката, която била тяхна, но пък тя ги и биела отвреме-навреме, означава, че занапред ще ставаме свидетели на още по-брутално отвратителни сценки, инсценирани от свинеподобните последователи на най-големият майстор на Фалита!
Държавата ще компенсира Ветко - той не е виновен, а е чист и свят! И кметовете на Несебър (предишни и сегашни) не са виновни. Виновен е Благо - кметът на Варна, затова е в ареста. Цацаро-гешево-сарафовата прокуратура е чиста и свята! Като светата инквизиция!
Само на мен ли ми се струва ,че минитър И.Иванов е в конфликт на интереси в тази сутуация - https://slava.bg/news/30356.html?act=covers&do=arhiv