Министър Станков: България може да остане без парно заради "подаръка" на президента Радев с "Боташ"

Енергийният министър Жечо Станков даде специална пресконференция, на която потвърди как общественият доставчик "Булгаргаз" е пред фалит заради неизгодния договор с турската компания "Боташ", сключен от служебно правителство на президента Румен Радев. Тъй като Станков не съобщи нищо ново, очевидната цел на изявлението беше да неглижира претенциите на президента, че той е издействал бъдещата сделка за изграждане на завод за барут на германския военен концерн "Райнметал" и я "подарил" на правителството. Президентът си оспорва заслугите за "Райнметал" с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който пък практически измести премиера Росен Желязков като основен преговарящ по този стратегически проект.

Договорът с "Боташ" поставя в несъстоятелност "Булгаргаз" заради дължимите по него 6-млрд. лв. Този договор крие риск за цялата българска енергетика и има опасност за снабдяването с газ през идващия зимен период за топлофикациите, включително и за "Топлофикация София", предупреди в сряда Жечо Станков (ГЕРБ) на брифинг в Министерския съвет.

"Аз съм сигурен, че ако влязат международни одитори на проверка, ще установят, че още към подписването на договора с "Боташ", на база на поетия ангажимент с това споразумение, дружеството е изпаднало в отрицателен капитал или с други думи в несъстоятелност. Ако дружеството не функционира - да, има опасност "Булгаргаз" да не осигури необходимите количества газ за топлофикации. Естествено, аз в качеството си на министър, правя всичко необходимо това да не се случи", каза Станков в отговор на журналистически въпрос.

Станков изложи това, подчертавайки, че "последните дни се говори усилено за подаръци, които са правени от президентската институция към правителството". Енергийният министър явно визира изказването на Румен Радев, че привличането на германския оръжеен гигант "Райнметал" е подарък от него за правителството.

Подаръци

"Един такъв подарък бе добре опакован в края на 2022 г. с панделки, с фанфари. И той се нарича договорът между "Булгаргаз" и "Боташ". Този договор сам по себе си поставя българската енергетика и "Булгаргаз" в ситуация, в която е най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на турската държава. Тези стотици милиони, които са платени, а част от тях и висят като фактури, защото дружеството няма пари по сметката да ги покрива, са само малка част от цялата сума, която е над 6 млрд. лв. за целия период от договора, който е за 13 години", каза Станков.

Министърът акцентира, че "Булгаргаз" е "на колене" и няколко пъти подчерта, че договорът е подписан, без да има клауза за прекратяване.

Министърът посочи, че през 2021 г. правителството на ГЕРБ е оставило държавното дружество със средна годишна печалба от 20 до 60 млн. лв. и 0 лева задължения. А след подписването на този договор задълженията по него са за 6 млрд. лв., а пазарният дял се е свил от 100 до 50%. Задълженията на компанията към 2024 г. са за 1.8 млрд. лв.

"Тези 6 млрд. лв. са сума, която съответства на 12 магистрали "Черно море", между Бургас и Варна. Три магистрали "Хемус", целогодишшната средна пенсия на над 600 000 български пенсионери или завъртяно през призмата на отбраната - цялата необходима сума за пълното превъоръжаване на българската армия", посочи още Станков.

Относно водените преговори с "Боташ", министърът заяви, че от турска страна настояват да получат очакваните средства по подписания договор, независимо от течащите разговори.

Има ли риск за топлото в София

Енергийният министър посочи, че има риск за топлоподаването в столицата.

"Представете си ситуацията, в която това дружество не може да изпълни функциите си на обществен доставчик и да не може да достави газ на "Топлофикация София". Това автоматично означава, че над 400 000 български абонати няма да могат да получат своята топлоенергия през зимните месеци. Това означава, че цялата енергийна система на София, всички кабели ще се сринат, защото нямат капацитет да понесат топлинната енергия да бъде използвана като електрическа с термопомпи или климатици", посочи хипотетично Станков.

Той каза, че "Булгаргаз" води разговори със съседните страни за доставки на газ през турската газопреносна мрежа, но никой не проявява такъв. Нямало интерес и от унгарската енергийна компания MVM на българския енергиен пазар, от дружеството са заявили, че ще използват газ, който е доставян от Сърбия, т.е. от Русия.

Спорното споразумение

Споразумението с "Боташ" бе подписано в началото на 2023 г. и е с тежки финансови условия за България. "Булгаргаз" трябва да плаща по около милион лева всеки ден за правото да ползва капацитета на съоръженията и газовата мрежа на "Боташ", но реално не го прави. Досега се внесени под 250 млн. куб. м с две карга и половина през 2023 г. А тези разходи са коствали на газовия доставчик загуба от 267 млн. лв. за 2024 г.

Българското дружество спря да плаща в края на юни 2024 г. и оттогава безуспешно се опитва да предоговори условията и да намали резервираните 1.8 млрд куб. м годишно, както и таксите за ползване на мрежата, които са много високи и правят практически непродаваем газа, доставян по този договор. Последно министър Станков обяви, че дългът на "Булгаргаз" към "Боташ" надхвърля 250 млн. долара. Въпреки това турският газов оператор предостави на българския си партньор съхраняваните от него по споразумението количества газ след спирането на работата на терминала за втечнен газ край гръцкия град Александруполис.