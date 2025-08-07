Министерството на културата имало планове за римския амфитеатър в центъра на София

Министерството на културата имало планове за римския амфитеатър в София, разкрит частично преди 20 години в държавен имот на бул. "Дондуков". Ведомството планирало за изгради лятна сцена, върху римските редове, където "древността и съвременното изкуство да се срещат в едно живо културно преживяване".

Информацията идва от публикация в личния Фейсбук профил на министърът на културата Мариан Бачев. В нея се посочва, че от месец и половина се водели разговори с министъра на енергетиката Жечо Станков за държавния имот, в който са разкрити останки от римския амфитеатър. Теренът е собственост на "Националната електрическа компания", която е част от "Българския енергиен холдинг". Въпреки тези разговори въпросният имот беше включен в списъка с над 4400 държавни терена с отпаднала необходимост, които да бъдат обявени за продажба с цел създаване на фонд "Благоустройство" за изграждане на детски градини и училища.

Полемика по темата се води поне от месец, а амфитеатърът беше един от знаковите терени в спорния списък, които Столичната община смята да поиска от държавата. Министърът на културата Мариан Бачев излиза с позиция по въпроса чак сега.

"Историята не е място за забрава или за застрояване. Римският амфитеатър е част от културната сърцевина на София. Аз и екипът ми няма да позволим да бъде нищо по-малко", дава заявка в публикацията си Бачев и описва като "поредните инсинуации" появилите се в публичното пространство твърдения, че върху античния амфитеатър в столицата ще се строи.

Теренът, в който е разкрита част от римския амфитеатър на Сердика, стои неизползван и ограден от строителни платна от години, а държавата не може да вземе решение за възстановяването и запазването на археологическите находки.

По думите на културния министър той и екипът му работят активно за спасяването на aмфитеатъра и развиването му като "жива част от културния живот на столицата".

"От над 20 години не са предприемани реални действия за бъдещето на този уникален обект. Затова вече повече от месец и половина водим разговори с Министерство на енергетиката, лично с министър Жечо Станков и с ръководството на БЕХ, за да бъде прехвърлена собствеността на терена към Министерството на културата", обяснява Бачев.

Освен държавния имот екипът на Бачев планира да използва и съседен терен (чрез отчуждаване или замяна), за да създаде сценично пространство. Културният министър обаче не уточнява кой точно е съседния имот, който възнамерява да отчужди. Останките от амфитеатъра попадат под няколко терена в центъра на София, включително сградата на Британското посолство на ул. "Московска".

Към момента продажби на имоти от списъка на правителството не се осъществяват, твърдят от кабинета "Желязков", въпреки че блогърът Боян Юруков съобщи, че такива са насрочени и за днес, и за утре. От Министерския съвет съобщиха в сряда, че ще поискат от парламента да одобри правителствената програма за продажба на държавни имоти или такива на държавни фирми с отпаднала необходимост. Това, предвид че депутатите са във ваканция до септември, отлага с няколко месеца евентуалното одобряване на програмата и сключването на сделки. До този развой се стигна, след като от "Продължаваме Промяната" обявиха петиция "против скандалната разпродажба" на държавни имоти.