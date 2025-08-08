Министерството на здравеопазването търси ръководни кадри за 8 болници

Министерството на здравеопазването (МЗ) обяви конкурси за избор на членове на органите за управление на търговски дружества от системата на здравеопазването.

Според разпространеното от министерството съобщение конкурсите са обявени заради изтичащи мандати, подаване на молби за освобождаване, отпадане на номинации и необходимост от попълване на съвети на директорите в съответствие със законовите изисквания.

В отделни случаи нови хора са назначени временно до провеждане на конкурс, за да се осигури непрекъсваемост в управлението на дружествата. В някои лечебни заведения предстои иницииране на процедура за избор на независими членове от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол, в съответствие със Закона за публичните предприятия.

Търсят се общо 12 представители на държавата и един независим член, които да станат част от съветите на директорите към 8 болници и търговски дружества в системата. Конкурсни процедури се откриват в:

Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) "Света Анна" – София (за двама представители на държавата в органа за управление, единият от които да отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения - "предоставя на министъра на здравеопазването информация за медицинските дейности и разходваните ресурси и анализ на дейността на лечебните заведения"),

(за двама представители на държавата в органа за управление, единият от които да отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения - "предоставя на министъра на здравеопазването информация за медицинските дейности и разходваните ресурси и анализ на дейността на лечебните заведения"), Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Пловдив (за един независим член и двама представители на държавата, единият от които да отговаря за предоставянето ина информация на министъра на здравеопазването по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения),

(за един независим член и двама представители на държавата, единият от които да отговаря за предоставянето ина информация на министъра на здравеопазването по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения), МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Ловеч (за един представител на държавата),

(за един представител на държавата), "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" (за един представител на държавата, който да отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения),

(за един представител на държавата, който да отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения), "Национална кардиологична болница", София (за един представител на държавата)

(за един представител на държавата) "БУЛ БИО – НЦЗПБ", София (за двама представители на държавата).

Конкурс се обявява и за избор на ликвидатор на дружеството "ВИМЕДИТ" ЕООД - Видин.

До участие в конкурсите се допускат кандидати, които са български граждани, граждани на страни от ЕС, държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Сред изискванията, видими на сайта на здравното министерство, е и висше образование (по медицина, дентална медицина, право, фармация, бизнес администрация, стопанско управление или в професионално направление "икономика"). Необходими са и минимум 5 години професионален опит, добра репутация и чисто съдебно минало. Към изискванията се добавя "да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие".

Съветът на директорите акционерните и търговските дружества в системата на здравеопазването избира и назначава изпълнителен директор, който да ръководи и представлява дружеството.

През юли министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов каза по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазването, че в 11 болници трябва да бъдат проведени конкурси за представители на държавата или за директор (б.ред. при държавните и общински лечебни заведения).

"От 54 акционерни дружества, които са към МЗ, в 36 са проведени конкурси през миналата година", посочи министър Кирилов и допълни, че през август предстоят конкурси.

По думите му до март 2026 г. в тези 11 болници конкурсите ще бъдат проведени в срок.