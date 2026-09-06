Мирчев: Копринков вече преразпределя обществени поръчки и публични средства

Никога не трябва да се снишаваме и винаги България да гледа към Европа, каза съпредседателят на "Демократична България" и депутат от ПГ на ДБ Ивайло Мирчев.

"Съединението е моментът, в който България не чака разрешение. На 6 септември 1885 г. българите сами вземат решение за своята държава и поемат риска да защитят националния интерес. С това България си гарантира и авторитета пред Европа. Това е големият урок на Съединението - националният интерес не се защитава със снишаване. Тогава Русия, която за някои ни е освободила, си оттегля висшите офицери от армията, оттегля си и министъра на отбраната. България обаче успява и в Сръбско-българската война успява да защити националния интерес. Днес ние сме в различна ситуация, днес се снишаваме пред същата тази Русия, пред която сме отстоявали. И вместо да бъде силна България в силна Европа и да преследваме българския национален интерес, който безспорно е - в Европа, а не в Русия, ние гледаме и чакаме Путин да кимне, за да направим един или друг ход".

Според него, ако днес трябваше да се извърши Съединението, при настоящите управляващи, то нямаше да се случи без разрешението на Русия.

"България в момента гледа на изток. ... Правителството на Румен Радев се снишава пред Русия и чака одобрителния поглед и кимването на Путин. Страната ни има президент, който по никакъв начин не е коректив на властта, а просто се съгласява с това, което Радев каже", смята съпредседателят на ДБ и подчерта, че битката на президентските избори ще е за това накъде гледа България - към Европа или на изток.

Ивайло Мирчев коментира пред БНР 100-те дни на кабинета "Радев", като посочи "няколко стъпки, които изглеждат като начало на борба с олигархията - махането на охраната на Борисов и Пеевски и случаят в "Драгалевци" с Таки и Ами, колкото и неубедителен да е той".

"Няма обаче последователност от стъпки, от които да стане ясно, че правителство и мнозинство в парламента гледат в една посока по отношение на доходите на хората, битката с инфлацията и разрушаването на корупционния модел. ... Бутнаха се встрани Борисов и Пеевски, а на тяхно място сега са Копринков и Красьо Черния - те са в много добра комуникация помежду си. ... Шефът на кабинета на премиера Николай Копринков лично назначава и казва на всеки от министрите кой ще му бъде заместник. Има достатъчно индикации за това. Както има достатъчно индикации и за това, че определени процеси, свързани с обществени поръчки и с публични средства вече се преразпределят от Копринков. Има медийни публикации и ние имаме достатъчно информация по тази тема. За всичко, за което имаме достатъчно информация, ще сезираме съответните компетентни органи. В момента това става през разговори с хора, от които зависят тези неща".

По думите му бюджетният дефицит в момента е 2.2%, а само преди 1 месец беше заложен 5.7%, като тогава прогнозата на ЕК беше 4.1%:

"Очевидно, че някой смята да харчи до края на годината", каза той.

Ивайло Мирчев определи като важна стъпка избирането на членове на ВСС, "които да не обслужват интереса на Пеевски и на Борисов":

"Нашата задача е да изберем хора, за които в максимална степен можем да гарантираме, че са читави. Да няма данни за техни връзки със сенчести фигури в миналото, да няма данни, че са се огъвали на натиск, че имат недекларирани имоти или соларни паркове в Гърция, да не са членове на тайни организации - това трябва да се декларира, но не се прави, а в магистратските среди това е масово. Не можеш да станеш член на ВСС, ако в последните 15 години не си заел нито една публична позиция по отношение на всичко, което се е случвало в прокуратурата и в съдебната система".

Лобистки групи се опитват да влияят върху кандидатурите на професионалната квота във ВСС, зави той и посочи Георги Чолаков и Сотир Цацаров.