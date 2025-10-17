Мирчев: Кризата ще се реши, ако Борисов се еманципира от Пеевски

Политическата криза може да се реши, ако Бойко Борисов се еманципира от Делян Пеевски, каза в петък съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев (ПП-ДБ).

"Да застане пред хората, да ги погледне в очите и да каже: Аз съм на подчинение на Пеевски, но повече така не мога, хвърлям кърпата", каза Мирчев.

Есемес на Мирчев до Борисов след изборите в Пазарджик, чието послание лидерът на ГЕРБ твърди, че е било - "Изядоха те" - стана повод за голямо вълнение в ГЕРБ. Затова разказа самият Бойко Борисов, а организацията на ГЕРБ във Враца реши да се снима с плакати "Не сме изядени!".

В сряда Мирчев обясни, че всъщност е написал на Борисов, че "страхът му да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски го докара до катастрофа в Пазарджик и шестото място там и го посъветвах по най-бързия начин да отива във фото студиото и да се снима под герба с Пеевски".

"Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции", коментира другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов в петък по повод липсата на кворум в Народното събрание.

Във вторник Борисов заяви, че ГЕРБ вече няма да носи отговорност за кворума в парламента и разпрати депутатите си да се срещат с партийния актив. От този момент Народното събрание спря работа.

В петък парламентът направи трети неуспешен опит да заседават през седмицата. В пленарната зала се регистрираха само 53 депутати при необходими 121. Очаква се решението на Борисов дали ще вкара Пеевски официално във властта.

"Опозицията винаги е готова за избори. Управляващите решават дали страната да отиде на избори, или да не отиде на избори. Дали ще се разберат за порции, дали ще се разберат Пеевски да продължи нелигитимно да упражнява власт, или не. Това е въпросът", заяви Божанов в отговор на журналистически въпрос дали от ПП-ДБ искат предсрочни парламентарни избори.

"Това не е сериозен политически процес и искаме да напомним на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза, напротив, тъй като тя се корени в това, че той е завзел твърде много власт в съдебната система и службите", каза още той .

Божанов коментира и срещите на ГЕРБ с избиратели: "То е хубаво човек да се среща с избирателите, но както виждаме от снимките, освен че още никой не ги е изял според тях, те се срещат със собствените си кандидат депутати и областните администрации".