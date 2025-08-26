Мирчев: Това управление става опасно за гражданите на България

"Това управление вече става опасно за гражданите на България, защото се опитват по най-безпардонния начин да опоскат всичко в държавата", каза пред БНР Ивайло Мирчев от опозиционната коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

По думите му някои от действията на управляващите са пряк удар срещу правата и интересите на хората и това прави управлението опасно: "Извън карастрофите, извън безхаберието, извън тези реакции, се опитват по най-безпардонния начин да опоскат държавата. Включитлено прословутия случай с продаването и раздаването на тъмно на над 4000 държавни имота, с левичарски мерки, които вместо да бранят въвеждането на еврото, помпат инфлацията, с тегленето на големи суми държавен дълг, с които се кърпят дупки в бюджета, с безводието, наследено от 15 години управление на ГЕРБ."

Той обясни, че заради това от формацията му ще излязат на организирания за 3 септември протест, който е под надслов "Отпор срещу диктатурата".

"Вотът на недоверие става все по-актуален. Ще предложим нашия план за отпор. Ако гражданите не разбират заплахата за техните права от завладяната държава, сега вече ясно разбират, че това е заплаха и за техните интереси, защото животът им става по-труден и по-рисков", каза още Мирчев.

По думите му предложеният от правителството на президента за главен секретар на МВР Мирослав Рашков е свързан с лидера на "Ново начало" Делян Пеевски, като връзката била през Светлозар Лазаров, който е бивш главен секретар на МВР. "И няма никакви съмнения, че последното, което той ще прави, е да защитава правовия ред и националния интерес. Така МВР, КПК, прокуратурата и регулаторите се подчиняват на един нелегитимен център на власт. Затова вотът на недоверие е за завладените институции. А правителството и парламентарното мнозинство също са изцяло под диктата на Пеевски", добави той.

Според Мирчев в проблема с безводието има по-малко политика и много корупция: "От подмяна на тръби се откраднаха много пари. Още през декември депутатът от "Да, България” Свилен Трифонов алармира, че трябва да търсим алтернативни водоизточници в Плевен, но му бе отговорено, че това няма как да стане. А пакетът мерки, който предложихме преди 2 години, едва сега се възприема. Държавната консолидационна компания при кабинета "Борисов-3" изхарчи над половин милиард лева и резултатът е близо до нулата - няма нито един довършен проект".

По адрес на ГЕРБ Мирчев каза: "Не е сериозно след като 15 години си бил премиер, да твърдиш, че 4 години не си бил на власт, което пък не е и вярно, защото в повечето от тях си бил ортак с Пеевски. Време е Борисов малко срама да хване".

Войната в Украйна

По повод войната в Украйна Мирчев каза, че всички вече са осъзнали, че ролята на САЩ във войната в Украйна ще бъде все така колеблива: "Време е Европа да вземе категорична позиция, да осигури голяма част от финансирането, да помогне много на Украйна по отношение на технологии, на оръжие, на боеприпаси и да даде категорични гаранции за сигурността. Това бяха основните посоки на разсъждения и на изводи, до които се стигна, което е доста сериозна промяна, ако сравним например с времената на финала на предната президентска администрация на САЩ".

"Дори с малка част от бюджета на Европа Украйна да бъде подпомогната, Украйна ще се справи. Това е общото мнение на молитвената закуска, на която присъствах по покана на Украйна. Тя беше с президента Зеленски", добави Мирчев.

По думите му въпреки че Европа няма достатъчно боеприпаси за комплексите "Пейтриът", за да защитава небето на Украйна, поради което е нужна подкрепата на САЩ, то тя има доста нападателни системи, алтернативни на американските.

Според него Украйна обаче е отговорила на европейската плахост, като тези дни показа собствен прототип на ракета "Фламинго" с обсег 3000 км.

Мирчев подчерта, че до момента САЩ са дарили 30 танка на Украйна, въпреки че в складовете си имат 12 000. "Половината да бяха дали, войната щеше да приключи. САЩ и Западът дават толкова, колкото Украйна да оцелява. Европа трябва да си влезе в ролята, Украйна да си възвърне голяма част от териториите, да сключи мир и да стане част от ЕС и НАТО", смята Ивайло Мирчев.

Според него, въпреки че социологическите проучвания отчитат умора и желание за слагане край на войната, украинците знаят, че временен мир не може да има, защото добре помнят какво стана през 2014 година със завладяването на Крим. "И особено военните сред тях са твърдо решени да си свършат работата сега", добави той.