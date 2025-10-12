Мирният договор за Газа ще бъде подписан на 13 октомври без "Хамас"

Терористичната групировка "Хамас" няма да участва в церемонията по подписването на споразумението за прекратяване на войната в ивицата Газа. Това съобщиха нейни представители пред агенция ДПА. "Хамас" няма да участва в процеса на подписване. На церемонията ще присъстват само посредници, както и американски и израелски официални лица", казаха те.

Спирането на огъня, договорено с посредничеството на Египет, Катар, Турция и САЩ, влезе в сила на 10 октомври след продължили дни наред усилени преговори в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Израел и "Хамас" не са провеждали преки преговори.

Мирна среща за Газа в Шарм ел-Шейх

Египетското външно министерство обяви, че планира на 13 октомври да проведе международна мирна среща на върха в курортния град Шарм ел-Шейх на Червено море. На срещата се предвижда да бъде подписано "споразумение за прекратяване на войната в Газа". Миналата седмица именно в Шарм ел-Шейх беше подписано първоначалното споразумение между Израел и "Хамас".

Според изявлението на египетското външно министерство, съпредседатели на срещата ще бъдат президентите на САЩ и Египет – Доналд Тръмп и Абдел Фатах ас-Сиси. В нея ще участват около 20 световни лидери.

Споразумението между Израел и "Хамас"

Режимът на прекратяване на огъня между Израел и "Хамас" влезе в сила на обяд на 10 октомври. Първият етап от плана за ивицата Газа, изготвен от Тръмп и подкрепен от двете страни, предвижда освобождаването на оставащите израелски заложници в замяна на палестински затворници.

В отговор на освобождаването на всички останали 48 заложници Израел ще пусне на свобода около 250 палестинци, осъдени на доживотен затвор, и приблизително 1700 други затворници, арестувани след 7 октомври 2023 г. Споразумението предвижда също изтеглянето на израелската армия (ЦАХАЛ) до договорена линия в Газа, както и доставяне на хуманитарна помощ в сектора.

Както уточни по-рано Тръмп, освобождаването на заложниците ще се състои на 13 октомври, като той може лично да присъства на събитието.

Снощи специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф говори на огромен митинг на в Тел Авив и високо оцени усилията на Доналд Тръмп за постигане на примирие в ивицата Газа. Множеството скандираше "Благодарим ти, Тръмп".

Представител на израелския Форум на семействата на заложниците съобщи, че на площада са се събрали около 400 000 души. Уиткоф беше придружен от дъщерята на Тръмп – Иванка, и нейния съпруг Джаред Къшнър.

Овациите се превърнаха в масово освиркване, когато американският пратеник подчерта "важната роля" на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.

Атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Атаката на движението "Хамас", признато за терористично в Европейския съюз и САЩ, срещу Израел на 7 октомври 2023 г. стана отправна точка на новото изостряне на близкоизточния конфликт. Тогава бойци нанесоха ракетен удар по Израел, навлязоха на негова територия и извършиха най-масовото клане на цивилни в историята на съвременната израелска държава, убивайки около 1200 души. Те също така заловиха около 250 заложници и ги отведоха в ивицата Газа. По-късно част от заложниците бяха разменени или освободени, а част – убити.

В отговор Израел обяви война на "Хамас". В хода на сухопътната операция и бомбардировките на ивицата Газа загинаха над 67 000 палестинци, а повече от 169 000 бяха ранени, твърди контролираната от "Хамас" здравна служба. Не се уточнява как се формира тази статистика – например колко от загиналите са били ислямистки бойци и дали са включени смъртните случаи от естествени причини в болниците.

В края на септември президентът на САЩ Доналд Тръмп, по време на визитата на израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон, представи своя мирен план за ивицата Газа. Нетаняху го прие. Частично съгласие с предложените точки дадоха и представители на "Хамас" в началото на октомври. В Египет на 6 октомври се проведе първият кръг от преговорите между Израел и "Хамас" чрез посредници.